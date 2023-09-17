Вони виділяють декілька цікавих порад, які дозволять насолоджуватися цим періодом кожному із партнерів.

До теми 5 ознак здорових стосунків: на що варто звернути увагу

Поради для нових стосунків

Велика помилка, якої припускаються у нових стосунках, – перенесення минулого досвіду. Страхи, невпевненість, занепокоїння та негатив – усе це варто забути. Експерти зазначають, що у спілкуванні з незаміжніми жінками вони стверджують, що не хочуть чути про колишні стосунки свого нового потенційного партнера. Тому краще зосередьтеся безпосередньо на людині, з якою зустрічаєтеся, аби краще її пізнати.

Початок нових стосунків – трепетний момент. Почуватися в цей час більш захищено можна з презервативами Durex®. Вже понад 90 років бренд покращує якість та створює нові продукти, серед яких ви знайдете ті, що підходять саме вам та вашому партнеру.



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Говорячи в контексті минулих стосунків, експерти виділяють ще одну типову помилку – порівняння. Підсвідомо може виникнути бажання порівняти свого минулого партнера з нинішнім, але чи принесе це користь? Варто поставити собі декілька питань: ви будуєте нові стосунки, щоб подобатися іншим чи безпосередньо ви відчуваєте прихильність та симпатію до тієї людини, з якою зустрічаєтесь?

З початком нових стосунків не всі квапляться повністю відкриватися партнеру. Ба більше – показувати свої слабкі сторони та вразливість. Але це може поглибити зв'язок і зміцнити довіру двох. Ризикнувши відкритись, можна отримати відданість та прихильність свого потенційного партнера.

Не бійтеся відкриватися партнеру / stocksnap.io

На противагу із вразливістю можуть стояти хвастощі. Прикрашання дійсності, або перебільшення своїх можливостей згодом може зіграти дуже погану п'єсу у стосунках. Пишайтеся тим, ким ви є насправді і не хизуйтеся одразу усіма своїми життєвими досягненнями.

Також не варто перебільшувати з тиском. Більшість пар, які тільки почали зустрічатися, проводять майже увесь свій вільний час разом. Не забувайте про спілкування "ззовні". Не бомбардуйте партнера щохвилинними повідомленнями. Привабливість і бажаність створюють очікування зустрічей.

Не тисність на партнера / stocksnap.io

Змусьте свого партнера відчувати себе особливим та цікавим. Для цього навчіться просто слухати. Здавалося б, що у цьому складного. Але більшості важко зосередитися на розповіді і бути уважним. Ставте питання, чіпляйтесь за деталі і тоді ваше спілкування точно переросте у щось більше.

Важливо залишатися у моменті тут і зараз, насолоджуйтеся спілкуванням з партнером. Нові стосунки – час відкриттів.