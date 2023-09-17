Они выделяют несколько интересных советов, позволяющих наслаждаться этим периодом каждому из партнеров.
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Советы для новых отношений
Большая ошибка, которая допускается в новых отношениях, – перенос прошлого опыта. Страхи, неуверенность, беспокойство и негатив все это стоит забыть. Эксперты отмечают, что в общении с незамужними женщинами те утверждают, что не хотят слышать о прежних отношениях своего нового потенциального партнера. Поэтому лучше сосредоточьтесь непосредственно на человеке, с которым встречаетесь, чтобы лучше его узнать.
Говоря в контексте прошлых отношений, эксперты выделяют еще одну типичную ошибку – сравнение. Подсознательно может возникнуть желание сравнить своего прошлого партнера с нынешним, но принесет ли это пользу? Стоит задать себе несколько вопросов: вы строите новые отношения, чтобы нравиться другим или непосредственно вы чувствуете расположение и симпатию к тому человеку, с которым встречаетесь?
С началом новых отношений не все спешат полностью открываться партнеру. Более того – показывать свои слабые стороны и уязвимость. Но это может углубить связь и укрепить доверие двоих. Рискнув открыться, можно получить преданность и приверженность своего потенциального партнера.
Не бойтесь открываться партнеру / stocksnap.io
В противовес уязвимости может стоять хвастовство. Украшение действительности или преувеличение своих возможностей впоследствии может сыграть очень плохую пьесу в отношениях. Гордитесь тем, кем вы являетесь на самом деле и не кичитесь сразу всеми своими жизненными достижениями.
Также не следует преувеличивать с давлением. Большинство пар, которые только начали встречаться, проводят почти все свое свободное время вместе. Не забывайте об общении "извне". Не "бомбите" партнера ежеминутными сообщениями. Привлекательность и желательность создают ожидания встреч.
Не давите на партнера / stocksnap.io
Заставьте своего партнера чувствовать себя особенным и интересным. Для этого научитесь просто слушать. Казалось бы, что в этом сложного. Но большинству трудно сосредоточиться на рассказе и быть внимательным. Задавайте вопросы, цепляйтесь за детали и тогда ваше общение точно перерастет во что-то большее.
Важно оставаться в моменте здесь и сейчас, наслаждайтесь общением с партнером. Новые отношения – время открытий.