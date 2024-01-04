Каблучка на Різдво: зірка серіалу "Щоденники вампіра" освідчився коханій

Актор Майкл Тревіно, який прославився роллю Тайлера Локвуда у популярному серіалі "Щоденники вампіра", зробив пропозицію своїй коханій. Обраницею американського актора стала нідерландська модель Брег'є Хейнен.

Час для освідчення Тревіно обрав особливий – напередодні Різдва. Після Нового року він опублікував фото з заручин в інстаграмі і підписав його датою: 24.12.2023.

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Тревіно подарував коханій розкішну каблучку

Персонаж Тревіно у "Щоденниках вампіра" мав складні стосунки, та, на щастя, у житті актора все значно легше – він знайшов своє справжнє кохання. Освідчення відбулося в Амстердамі, звідки родом Хейнен. На фотосесії після заручин наречена позує з розкішною каблучкою з величезним овальним діамантом.

Зауважимо, пара не часто ділиться подробицями свого особистого життя. Лише на особливі дні, як от день народження один одного, вони можуть поділитися фотографіями у соціальних мережах. Коли у 2021 році Тревіно та Хейнен відзначали річницю стосунків, модель написала: "Не могла бажати кращого партнера. З тобою жити веселіше. З річницею, коханий".



Брег'є Хейнен похизувалася каблучкою / Фото з інстаграму моделі

Актори "Щоденника вампіра" привітали наречених

У коментарях до допису про заручини наречених привітали колеги Тревіно по знімальному майданчику "Щоденників вампіра". Ніна Добрєв, яка виконала роль Елейни Ґілберт та Кетрін Пірс, написала: "Така рада за вас обох".

Кендіс Кінг, яка зіграла у серіалі Керолайн Форбс, привітала Тревіно і Хейнен з заручинами. Екранна любов Тревіно Вікі Донован також привітала молодят: "Ми так раді за вас! Любимо вас!".