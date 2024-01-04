Время для признания Тревино выбрало особое – в канун Рождества. После Нового года он опубликовал фото из помолвки в инстаграме и подписал его датой: 24.12.2023.

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Тревино подарил любимой роскошное кольцо

Персонаж Тревино в "Дневниках вампира" имел сложные отношения, но, к счастью, в жизни актера все гораздо легче – он нашел свою настоящую любовь. Предложение руки и сердца состоялось в Амстердаме, откуда родом Хейнен. На фотосессии после помолвки невеста позирует с роскошным кольцом с огромным овальным бриллиантом.

Заметим, пара нечасто делится подробностями своей личной жизни. Только на особые дни, как день рождения друг друга, они могут поделиться фотографиями в социальных сетях. Когда в 2021 году Тревино и Хейнен отмечали годовщину отношений, модель написала: "Не могла желать лучшего партнера. С тобой жить веселее. С годовщиной, любимый".



Брегье Хейнен похвасталась кольцом / Фото с инстаграма модели

Актеры "Дневника вампира" поздравили пару

В комментариях к сообщению о помолвке пару поздравили коллеги Тревино по съемочной площадке "Дневников вампира". Нина Добрев, которая исполнила роль Элейны Гилберт и Кэтрин Пирс, написала: "Так рада за вас обоих".

Кэндис Кинг, сыгравшая в сериале Кэролайн Форбс, поздравила Тревино и Хейнен с помолвкой. Экранная любовь Тревино Вики Донован также поздравила молодоженов: "Мы так рады за вас! Любим вас!".