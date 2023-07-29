Якщо ви готові пробачити партнерові та прагнете знову зміцнити ваші стосунки, на вас чекає новий етап у житті. У статті 24 Каналу ви знайдете цінні поради, як знову почати жити разом після великих труднощів у стосунках.

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Як почати жити разом після труднощів у стосунках

Дайте собі час

Після важкого періоду в житті, важливо дати собі час і простір для зцілення і самопізнання. Не нарікайте на життя та не заглядайте у минуле, якщо ви вирішили знову жити разом. Зосередьтесь на хороших моментах, на тому, щоб почуте своє внутрішнє “я” і пам’ятайте: кожна людина заслуговує на щастя.

Відкрито обговорюйте свої почуття

Щиро обговорюйте ваші проблеми та почуття, робіть це з повагою і слухайте один одного. Не ображайте та не звинувачуйте партнера на спільному шляху до відновлення стосунків. Ви маєте почувати себе комфортно!

Довіра понад усе

Як казав письменник Стівен Кові, довіра – це навіть більше, ніж любов. Не можливо не погодитися, адже це база, яка має бути у кожних здорових стосунках. Просто будьте чесними і відповідальними за свої дії.

Працюйте разом над проблемами

Замість того, щоб шукати винних в минулому, працюйте разом над розв'язання проблем, що виникають. Визнайте помилки і обговоріть те, як їх уникнути в майбутньому. Важливо працювати як команда і підтримувати один одного в процесі розв'язання складних ситуацій.

Запроваджуйте позитив

Ох, це справді неабияк важливо. Придумайте особливі дні у вашому житті, коли ви зможете піти на фільм чи на вечерю у ресторан, і вас ніхто не відволікатиме. Ні діти, ні друзі, ні знайомі! Тільки ви! Організуйте собі спільний відпочинок у горах або разом займайтеся спортом. Це згуртує вас ще більше. Будьте собою і покажіть, що вам важливо проводити якісний час з коханим чи коханою.

Проводьте багато часу з рідними / HuffPost

Насправді життя разом після важких випробувань може стати справжнім викликом, але це також й можливість побудувати ще міцнішу пару. Зосередьтеся на відкритому спілкуванні, довірі та спільній праці – і через лічені дні ви побачите позитивні зміни у ваших стосунках.