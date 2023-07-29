Если вы готовы простить партнеру и стремитесь снова укрепить ваши отношения, вас ждет новый этап в жизни. В статье 24 Канала вы найдете ценные советы, как снова начать жить вместе после больших затруднений в отношениях.

Смотрите также Кто чаще изменяет: мужчины или женщины

Как начать жить вместе после трудностей в отношениях

Дайте себе время

После тяжелого периода в жизни важно дать себе время и пространство для исцеления и самопознания. Не сетуйте на жизнь и не заглядывайте в прошлое, если вы решили снова жить вместе. Сосредоточьтесь на хороших моментах, на том, чтобы услышать свое внутреннее "я" и помните: каждый человек заслуживает счастья.

Открыто обсуждайте свои чувства

Искренне обсуждайте ваши проблемы и чувства, делайте это с уважением и слушайте друг друга. Не обижайте и не вините партнера на общем пути к восстановлению отношений. Вы должны чувствовать себя комфортно!

Доверие превыше всего

Как говорил писатель Стивен Кови, доверие – это даже больше, чем любовь. Невозможно не согласиться, ведь это база, которая должна быть в любом здоровом отношении. Просто будьте честны и ответственны за свои действия.

Работайте вместе над проблемами

Вместо того, чтобы искать виновных в прошлом, работайте вместе над решением возникающих проблем. Признайте ошибки и обсудите, как их избежать в будущем. Важно работать как команда и поддерживать друг друга в процессе разрешения сложных ситуаций.

Вводите позитив

Ох, это действительно важно. Придумайте особые дни в вашей жизни, когда вы сможете пойти на фильм или на ужин в ресторан, и вас никто не будет отвлекать. Ни дети, ни друзья, ни знакомые! Только вы! Организуйте себе общий отдых в горах или вместе занимайтесь спортом. Это сплотит вас еще больше. Будьте собой и покажите, что вам важно проводить качественное время с любимым или любимым.

Проводите много времени с родными/HuffPost

На самом деле жизнь вместе после тяжелых испытаний может стать настоящим вызовом, но это также возможность построить еще более крепкую пару. Сосредоточьтесь на открытом общении, доверии и совместном труде – и через считанные дни вы увидите положительные изменения в ваших отношениях.