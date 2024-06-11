Як зрозуміти, що ти кінчила: пояснення сексологині

Деякі жінки не розуміють, коли ж під час сексу настає саме той довгоочікуваний момент задоволення. Сексологиня пояснила, що не існує "універсального оргазму", в усіх він відбувається по-різному.

Момент Х

Сексологиня Оксана Галущенко назвала найважливіший фактор у жіночому оргазмі. Спойлер – це не пеніс.

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За задоволення у жінок відповідає клітор, який має довгі "ніжки". Саме тому під час проникнення у вагіну жінка має приємні відчуття. Дехто може кінчити і без додаткової стимуляції клітора, адже вся справа в його "ніжках".

Оргазм – це пік сексуального збудження, після якого настає швидке та приємне зняття напруги. Він супроводжується неконтрольованими скороченнями м'язів тазового дна. Якщо жінка має хороший тонус цих м'язів, вони інтенсивні та відчутні. Якщо ні – слабкі,

– пояснила Галущенко.

Про те, що от-от настане та сама неймовірна мить, сигналізує тіло: серцебиття і дихання прискорюються, статеві органи набухають, підвищується температура тіла.

До речі, є кілька стадій жіночого оргазму:

плато – стан перед оргазмом. Це коли жінці стає дуже приємно;

сам оргазм;

рефрактерний період – це коли серцебиття сповільнюється, а набухлі органи повертаються до своїх розмірів;

психологічна переробка – це коли жінка осмислює та аналізує те, що було.

Та найважливіший під час оргазму – психоемоційний стан жінки. Задоволення починається з голови, тому дуже важливо зосередитися на моменті й не думати про щось інше. Аби ваш секс був неймовірний – будьте "тут і зараз" своєю головою.