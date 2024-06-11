Как понять, что ты кончила: объяснение сексолога

Некоторые женщины не понимают, когда же во время секса наступает именно тот долгожданный момент удовольствия. Сексолог объяснила, что не существует "универсального оргазма", у всех он происходит по-разному.

Момент Х

Сексолог Оксана Галущенко назвала самый важный фактор в женском оргазме. Спойлер – это не пенис.

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За удовольствие у женщин отвечает клитор, который имеет длинные "ножки". Именно поэтому во время проникновения в вагину женщина имеет приятные ощущения. Некоторые могут кончить и без дополнительной стимуляции клитора, ведь все дело в его "ножках".

Оргазм – это пик сексуального возбуждения, после которого наступает быстрое и приятное снятие напряжения. Он сопровождается неконтролируемыми сокращениями мышц тазового дна. Если женщина имеет хороший тонус этих мышц, они интенсивные и ощутимые. Если нет – слабые,

– объяснила Галущенко.

О том, что вот-вот наступит тот самый невероятный момент, сигнализирует тело: сердцебиение и дыхание ускоряются, половые органы набухают, повышается температура тела.

Кстати, есть несколько стадий женского оргазма:

плато – состояние перед оргазмом. Это когда женщине становится очень приятно;

сам оргазм;

рефрактерный период – это когда сердцебиение замедляется, а набухшие органы возвращаются к своим размерам;

психологическая переработка – это когда женщина осмысливает и анализирует то, что было.

Но самый важный во время оргазма – психоэмоциональное состояние женщины. Удовольствие начинается с головы, поэтому очень важно сосредоточиться на моменте и не думать о чем-то другом. Чтобы ваш секс был невероятный – будьте "здесь и сейчас" своей головой.