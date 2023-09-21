Є кілька універсальних порад, які допоможуть досягнути бажаного результату, набути сміливості та впевненості, яких часом бракує.

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Як стати сексуальнішою

Бути собою. Часто дівчата, намагаючись бути сексуальнішими, натягають певну маску та приховують власні емоції. У цьому найбільша помилка, адже щирість є тим фактором, який посилює сексуальну енергію, допомагає показувати її. Рано чи пізно маска набридне й захочеться показати справжню себе.

Дивитися порно. Соромно? Зовсім ні. Під час перегляду еротичних стрічок ви не лише зрозумієте власні сексуальні фантазії, а й станете розкутішою. Зрештою, цікаво зрозуміти, що саме збуджуватиме найбільше.

Мастурбувати. Так-так, прямо під час перегляду порно. З допомогою власних пальців ви дізнаєтеся про свої головні ерогенні зони, зрозумієте, що може довести вас до оргазму. Щоб додати експериментів, скористайтеся аксесуарами з секс-шопу – вібраторами та іншими засобами для стимуляції точки G.

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Заспокоїтися. Найсексуальніші жінки – ті, які мають внутрішню силу, особливий спокій, який йде з відчуття впевненості у собі. Однак вони не соромляться проявляти свої емоції, не приховують їх від партнера. Реалії, в яких сьогодні живуть українці, не дозволяють повністю позбутися тривожності, однак варто опанувати себе, адже це відчуття лише шкодить вам.

Нанести звабливий аромат. Адже саме на запах чоловіки звертають увагу чи не найперше при знайомстві. Вдало підібраний парфум допоможе звести з розуму будь-кого. Є 3 популярні аромати, які найбільше зваблюють чоловіків.