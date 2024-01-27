Операція назавжди зіпсувала життя

Такий коментар бойфренда змусив дівчину занепокоїтися. Вона почала порівнювати себе з порноакторками й думати, що з нею щось не так.

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Наступний хлопець, який був у житті Ванесси, зрадив їй, то ж це змусило її ще більше почуватися невпевненою у собі.

Оскільки мій колишній зраджував мені з іншими, я одразу згадала те, що той хлопець сказав мені в моїх 20 років, і подумала, що, мабуть, це саме тому. Я вирішила, що зі мною щось не так,

– розповіла жінка.

Через комплекс, який їй прищепив партнер, жінка почала цікавитися пластичною хірургією. У 2020 році вона пішла на лабіопластику – інтимну пластику, яка корегує розмір та форму статевих губ. Ця процедура обійшлася Ванессі у 3500 доларів.

Жінка сказала лікарю, що хоче трохи обрізати малі статеві губи. Однак той забрав шкіри більше, аніж вони домовлялися. То ж малі статеві губи "просто зникли".

Біль після операції був жахливим. Ванесса ледве могла ходити. За тиждень ситуація не покращилася, а зона піхви сильно спухла. Жінка зрозуміла, що горе-медик обрізав усю шкіру аж до кісток, а також видалив капюшон клітора.



Жінка боялася, що її тіло зіпсували назавжди / Фото Ванесси Вон

Після операції жінка кожні 2 місяці хворіла на інфекції сечовивідних шляхів, оскільки малих статевих губ, які захищали від мікробів, у неї більше не було. Крім того, вона побідкалася, що вставляти тампони стало дуже боляче.

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Жінка застерігає інших від такої операції

Ванесса вийшла заміж за коханого чоловіка, але секс для неї кожного разу є дуже болючим. Жінка подала позов до суду на хірурга, який зробив їй операцію, та отримала хорошу компенсацію. Однак гроші не забрали її біль.



Після жахливої операції жінка одружилася / Фото Ванесси

Тепер Ванесса розповідає свою історію, аби застерегти інших жінок від лабіопластики.

Я дуже шкодую про цю операцію. Зі мною нічого не було. Ускладнення, з якими ви можете зіткнутися після операції, набагато гірші, ніж просто довші статеві губи. Я думаю, що таку операцію потрібно заборонити,

– сказала Ванесса.

Вона закликає жінок любити себе такими, якими вони є. Кожне тіло – унікальне, і саме тому – прекрасне.