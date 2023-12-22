Ліза Боум з Мічигану одружувалася у сукні А-силуету з короткими рукавами та квітковою мереживною вишивкою на ліфі. Одразу після весілля наречена віднесла її у хімчистку.

Читайте також Кому освідчаться у новорічну ніч: 2 знаки зодіаку

24 роки зберігала чужу сукню в шафі

Молодята поїхали у весільну подорож, тому Ліза попросила родича забрати її сукню з хімчистки. При цьому вона наголосила, щоб той нічого не чіпав, а просто забрав сукню і повісив у шафі. Родич зробив саме так, як йому сказала наречена.

Сукня пролежала в шафі 24 роки, аж поки одна з племінниць Лізи цього року не захотіла її одягнути. Жінка дістала сукню з шафи і була шокована – це не той одяг, в якому вона йшла під вінець. Ліза втратила дар мови. Вона припустила, що 24 роки тому працівниці хімчистки могли переплутати сукні.

Хоч минуло багато років, та Ліза вирішила спробувати розшукати особливу річ. Вона подзвонила у ту саму хімчистку, яка досі працювала, і запитала у власниці сервісу Беккі Афендуліс Трірвейлер: "Яка ймовірність, що я її знайду?".

Цікаво Від класики до екстравагантного: ідеї дизайну весільного торта з фото

Та схоже, що Ліза народилася під щасливою зіркою, адже таке могло статися тільки в кіно. Жінка надіслала фото сукні власниці, і Беккі зрозуміла, що ця сукня досі у неї. Вона багато років висіла на вітрині хімчистки. Все тому, що Беккі вирішила зберігати усі весільні сукні, які так і не забрали власники.

20 грудня Ліза нарешті отримала свою весільну сукню.

Це змушує мене почуватися чудово. Як власниця малого бізнесу я не хочу нікого розчаровувати,

– розповіла Беккі.

Ліза дуже щаслива, що змогла повернути сукню. Це змусило її знову повернутися до особливого дня і згадати емоції, які вона тоді відчувала.