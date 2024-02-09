Щемлива історія відбувалася на очах користувачів мережі. В офіційному акаунті міста Паркерсбург опублікували світлину пари. Людей запитували, чи хтось впізнає чоловіка й жінку, зображених на фото.

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Жінка на ім'я Хоуп Томкінс відгукнулася у коментарях. Вона заявила, що на світлині – її бабуся й дідусь.

За словами Хоуп, фото забрав торнадо 16 тому. Сім'я дуже переживала, що фото – втрачене назавжди. Однак надія повернути його жевріла усі ці роки. Звичайно, ніхто не сподівався, що це станеться так магічно – Хоуп випадково натрапить на фото у соцмережі.

З'ясувалося, що фото й справді відніс торнадо. Разом з багатьма іншими речами вони тривалий час зберігалося у мерії Паркерсбург. Аж доки через 16 років коробки зі старими знахідками не вирішили розібрати.

Торнадо, який сколихнув Паркерсбург у 2008 році, – чорна сторінка історії для місцевих жителів. Тоді він забрав життя 8 людей. Місцева влада сподівається, що, шукаючи господарів знайдених речей, людям вдасться повернути неоціненні спогади про близьких, які – вже не тут.