Казати правду пізно: дружина бреше чоловіку вже 20 років і не знає, як бути

Одна жінка збрехала чоловіку у перші місяці знайомства, щоб справити хороше враження. За 20 років шлюбу у цю брехню повірили вже всі родичі, то ж тепер жінка змушена і далі приховувати правду.

Маленька брехня переросла у 20-літній обман

Своєю історією жінка анонімно поділилася з ведучими подкасту, то ж саме вони розповіли її світу.

До теми Щодня ходив на неіснуючу роботу: дружина розлучилася з чоловіком через його брехню

Багато років тому дівчина вирішила вразити нового бойфренда своїми кулінарними навичками. Їхні стосунки тільки розпочиналися, то ж вона вирішила, що маленька брехня не зашкодить. Дівчина сказала, що приготує карі за секретним рецептом своєї бабусі, який у їхній сім'ї передають з покоління у покоління. Насправді дівчина просто купила соус карі в магазині.

Бойфренду дуже сподобалася страва, що він попросив приготувати її для його рідних.

Його сім'я була в захваті від мого "автентичного" карі і сказала, що це найкраще, що вони коли-небудь їли,

– розповіла жінка.

Чоловік багато разів запитував про секретний інгредієнт страви, але жінка продовжувала брехати. Потім пара одружилася, у них народилося троє дітей, а брехня про карі так і не покинула їхні стосунки.

Цікаво Перед весіллям наречена дізналася, що її коханий – батько її маленького братика

Минуло 20 років і всі родичі чоловіка обожнюють карі його дружини, то ж жінка продовжує брехати. Вона щомісяця готує карі і таємно викидає баночки з-під соусу. Жінці неодноразово доводилося вигадувати пояснення, чому вона не може ні з ким поділитися рецептом страви. Чоловік просив, аби вона навчила готувати карі їхніх дітей, але жінка й на це придумала виправдання – рецепт можуть знати лише жінки, а у них є троє синів.

Ступінь цієї брехні виснажливий. Я купую численні спеції, які ніколи не використовую, мушу пам'ятати про те, щоб викидати їх потроху, щоб вони здавалися використаними,

– пояснила дружина.

Схоже, що жінка не планує казати чоловіку правду. Користувачі мережі порадили їй заморозити магазинний соус і вдати, що він домашній, щоб швидше готувати страву.