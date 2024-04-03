Жінка заплатила 15 тисяч доларів, щоб їй знайшли пару: результат приголомшив

Після двох невдалих шлюбів 40-річна Андреа Явор остаточно розчарувалася в особистому житті. Жінка вирішила найняти тренерку зі знайомств за 15 тисяч доларів, щоб знайти собі партнера. Усе закінчилося навіть краще, ніж Андреа могла собі уявити.

Клієнтка мала дотримуватися правил тренерки

Андреа досягла успіху у кар'єрі, але особисте життя у неї ніяк не складалося. Коли вона зустріла Беллу – тренерку зі знайомств, – то вирішила скористатися її послугами.

Читайте також Досвід, який буває раз у житті: сотні пар одружаться під час сонячного затемнення

Під час першого дзвінка, який був ще у 2021 році, Белла назвала клієнтці основні правила, яких вона повинна дотримуватися, щоб був результат:

вимкнути усі сповіщення додатків для знайомств, щоб не заглядати у них впродовж дня. Життя має бути насиченим та яскравим, а побачення – лише приємні доповнення;

перевіряти додатки можна лише по 15 хвилин зранку і ввечері для того, щоб відповісти на повідомлення;

упродовж 3 місяців не створювати жодних зобов'язань перед чоловіком, а ходити на побачення з іншими.

Андреу здивували ці правила, адже раніше у неї міг бути один метч за місяць. Як у неї могла появитися купа залицяльників? Однак Белла сказала, що допоможе правильно заповнити профіль Андреи у додатку, переглядати профілі чоловіків та відповідати на потенційні збіги. Тренерка запевнила, що за 12 років її професійної діяльності у неї 0% розлучень серед пар, але вартість її послуг становить 15 тисяч доларів.

Андреа була вражена, коли почула цю суму, адже для неї вона була величезною. При цьому Белла не обіцяла, що жінка точно знайде собі пару, але переконувала, що їй вдасться краще пізнати себе й змінитися у кращу сторону. То ж Андреа вирішила стати на цей шлях й заплатила за послуги тренерки.



Андреа – ліворуч, Белла – праворуч / Фото Андреа Явор

Просто концепція виявилася геніальною

Після того Андреа підписала договір, у якому зобов'язалася дотримуватися всіх правил, які встановила тренерка. До речі, одним з них була заборона вступати в інтимні стосунки раніше, ніж через 3 місяці після знайомства з партнером.

Белла сказала клієнтці написати список з 30 – 40 якостей, які для неї важливі у чоловіках. Після того вона попросила Андреу згадати 3 людей, які змушують її почуватися неймовірно. Це були її тато, племінниця й друг. Саме з ними вона завжди почувалася особливою й найкращою версією себе.

Важливо Громадськість обурилися: 63-річний священник одружився з 12-річною дівчинкою

Далі Белла сказала, що саме ці відчуття, які у неї є поруч з найріднішими, і є важливими. Вона сказала клієнтці забути про список з рис характеру.

Я була шокована. Це була така проста концепція, але до того моменту я ніколи не думала використовувати такий підхід. Я думала, що шукаю справжнього красеня, який ідеально позував би поруч зі мною на моїй святковій листівці. Чого я дійсно хотіла, так це когось, хто міг би зрозуміти мене серцем і душею,

– сказала Андреа.

У житті жінки почалися справжні зміни. Вона ходила на побачення з високо піднятою головою і в приємному настрої. Андреа зустрічалася зі стількома приємними чоловіками, скільки не знала за все своє життя.

"Я ніколи не відчувала себе достатньо впевнено, щоб підійти до найпривабливішого чоловіка в кімнаті, але тепер виявила, що веду захоплюючі розмови з ідеальними чоловіками", – зізналася жінка.

За рік наставництва Белли Андреа кардинально змінилася. Вона стала впевненою у собі та цікавою жінкою. А також Андреа нарешті зустріла "того самого". З Джейсоном вони разом вже 3 роки і шалено закохані. Щоправда, пара не поспішає з узаконенням стосунків, а насолоджується своїм коханням. Зараз Андреа щаслива, що інвестувала ті 15 тисяч доларів у своє щастя.