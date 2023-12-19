4 грудня стало одним з найжахливіших днів для новоспеченої нареченої. Тоді вона зрозуміла, що більше ніколи не побачить свою коштовну каблучку.

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Залишила каблучку в туалеті

У той день Бейлі їхала в Огайо по робочих справах. Вона зупинилася у зоні відпочинку, щоб сходити в туалет. Коли жінка мила руки, то зняла каблучку і поклала її на поличку. Бейлі провела 2 години у дорозі, перш ніж усвідомила, що залишила свою каблучку у вбиральні.

Я тремтіла та спотіла. Мені здавалося, що я зараз виблюю,

– сказала Бейлі.

Жінка була у розпачі, адже каблучка була для неї дуже важливою. Вона вирішила схопитися за останню соломинку і написала допис у фейсбуці про свою згубу. Вже через 24 години Бейлі вперше повірила, що дива трапляються.

Телефонний дзвінок врятував наречену

Коті Ворен мив руки, а коли глянув у дзеркало, то побачив, що поруч лежала красива каблучка. Він забрав коштовну річ, щоб знайти її власницю. Коті зайшов у фейсбук, щоб перевірити, чи ніхто не повідомляв про загублену річ. Публікація Бейлі назбирала багато поширень, тому чоловік одразу побачив допис.

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Коті подзвонив розпачливій наречені і сказав: "Я думаю, сьогоднішній вечір – твій щасливий". У відповідь Бейлі сказала: "Будь ласка, скажіть, що у вас є моя каблучка", на що почула: "Так, вона у мене".

Цей телефонний дзвінок повернув наречену до життя. Вона запропонувала Коті винагороду, але той відмовився. Чоловік сказав, що бажав би, аби хтось зробив таке саме для нього, якби він опинився в такій ситуації.

Тепер Бейлі дуже щаслива і каже, що каблучка стала для неї ще більше цінною.