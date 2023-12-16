Про весілля Емми Стоун мало що відомо. Про курйозну ситуацію зірка розповіла у подкасті.

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Травма трапилася випадково

З'ясувалося, що акторка отримала синець за кілька днів до весілля випадково.

Коли я відкривала холодильник, зламалася ручка і я отримала синець,

– розповіла Емма Стоун про те, як сама себе випадково вдарила.

Один з ведучих подкасту пожартував, що акторці потрібно завжди ходити в шоломі. У відповідь вона погодилася з такою ідеєю та додала: "Мені потрібен шолом та обширна терапія".

Що відомо про весілля Емми Стоун

У мережі немає фотографій з весілля зірки фільму "Ла-Ла Ленд" та американського коміка і кінорежисера Дейва Макккері. То ж невідомо, чи візажистам вдалося приховати синець нареченої під макіяжем.

Стоун та Маккері почали зустрічатися у 2017 році, а через 2 роки вперше офіційно появилися на публіці – прийшли на церемонію вручення нагород SAG. Інсайдери розповідали, що для Емми дуже важлива робота, а Дейв підтримує це. Тому вони – ідеальна пара.

Наприкінці 2019 року Дейв освідчився коханій і вони почали планувати весілля.

Спочатку закохані хотіли одружитися у березні 2020 року, але через пандемію коронавірусу перенесли особливий день на вересень. На початку 2021 року стало відомо про вагітність Емми, то ж зараз подружжя виховує доньку Луїзу Джин Маккері, яку назвали на честь бабусі акторки.

Емма та Дейв вважають, що щастя любить тишу, тому рідко діляться інформацією про особисте життя.