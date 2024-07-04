Справжній Шерлок: дружина викрила чоловіка на зраді завдяки калькулятору

Дружина дізналася, що чоловік вже 7 місяців зраджує їй зі своєю колегою. Викрити зраду коханого жінка змогла завдяки підозрілому додатку "калькулятор".

Секретний додаток

Чоловік попросив дружину скористатися його телефоном, щоб відкрити банківський додаток. Жінка побачила дещо дивне, коли гортала меню.

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Серед старих додатків був новий з дивною заставкою – "калькулятор". Жінку це здивувало, адже в телефоні є вбудований калькулятор. Вона не розуміла, для чого чоловіку цей додаток, то ж вирішила запам'ятати його зображення, аби згодом пошукати в інтернеті.

Інтуїція жінку не підвела – з'ясувалося, що ця програма лише має вигляд калькулятора, а насправді у ній можна таємно зберігати приватні відео та зображення. Дружина швидко відгадала пароль чоловіка – день народження їхнього сина. Те, що вона там побачила, шокувало її до глибини душі.

Чоловік зберігав у таємному додатку скриншоти повідомлень та еротичні фото. З'ясувалося, що вже 7 місяців він крутив роман зі своєю колегою.

Були розмови на скріншотах, її оголені зображення. Що найгірше, були фотографії та відео, на яких вони разом, і це були інтимні фотографії. Мені хотілося вирвати. Від одного їхнього відео в мене мурашки побігли,

– розповіла жінка.

Чоловік зберігав відео, на яких вони з коханкою грали у рольові ігри. Дружина була у розпачі, але вирішила взяти себе у руки, щоб зателефонувати адвокату щодо розлучення. Рішення розірвати шлюб жінка прийняла швидко, адже вона більше не може жити з людиною, яка її зрадила.