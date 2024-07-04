Секретний додаток

Чоловік попросив дружину скористатися його телефоном, щоб відкрити банківський додаток. Жінка побачила дещо дивне, коли гортала меню.

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Серед старих додатків був новий з дивною заставкою – "калькулятор". Жінку це здивувало, адже в телефоні є вбудований калькулятор. Вона не розуміла, для чого чоловіку цей додаток, то ж вирішила запам'ятати його зображення, аби згодом пошукати в інтернеті.

Інтуїція жінку не підвела – з'ясувалося, що ця програма лише має вигляд калькулятора, а насправді у ній можна таємно зберігати приватні відео та зображення. Дружина швидко відгадала пароль чоловіка – день народження їхнього сина. Те, що вона там побачила, шокувало її до глибини душі.

Чоловік зберігав у таємному додатку скриншоти повідомлень та еротичні фото. З'ясувалося, що вже 7 місяців він крутив роман зі своєю колегою.

Були розмови на скріншотах, її оголені зображення. Що найгірше, були фотографії та відео, на яких вони разом, і це були інтимні фотографії. Мені хотілося вирвати. Від одного їхнього відео в мене мурашки побігли,

– розповіла жінка.

Чоловік зберігав відео, на яких вони з коханкою грали у рольові ігри. Дружина була у розпачі, але вирішила взяти себе у руки, щоб зателефонувати адвокату щодо розлучення. Рішення розірвати шлюб жінка прийняла швидко, адже вона більше не може жити з людиною, яка її зрадила.