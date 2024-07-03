Найбільша різниця – 10 років

Американка активно веде свій блог у тіктоці, де з власного досвіду радить людям, як вийти з нещасного шлюбу. На цей раз жінка вирішила пояснити, чому у свої 47 років вона надає перевагу молодшим чоловікам.

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На думку жінки, чоловіки її віку не доглядають за собою. Це, мовляв, несправедливо, адже жінка витрачає багато зусиль, аби в 47 років залишатися красивою.

Вони не залишаються фізично активними. Я доглядаю за собою. Я залишаюся активною. Це основні принципи привабливості. Я не бажаю йти на компроміс щодо способу життя, завдяки якому я почуваюся та виглядаю якнайкраще,

– пояснила американка.

Вона розкритикувала чоловіків через те, що ближче до 50 років вони нібито втрачають жагу до життя. Крім того, на думку жінки, чоловіки такого віку "не мають почуття гумору".

Та все ж у блогерки є одне правило – бойфренди не мають бути молодшими від неї більше, аніж на 10 років. На думку жінки, люди з надто великою різниця у віці мають різні життєві досвіди.

Зауважимо, що такі висновки жінка зробила лише з власного досвіду. Кожна людина є унікальною та прекрасною незалежно від віку. Якщо ви вмієте розсмішити компанію у 25 років, то в 50, закладаємося, робите це ще краще.