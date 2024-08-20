Британка покинула чоловіка і 3 дітей заради єгиптянина і дуже швидко про це пошкодувала

Життя Джулії Кларк з Великої Британії кардинально змінилося після сімейної подорожі в Єгипет. Жінка залишила позаду 15-річний шлюб, батьківщину та дітей, щоб бути поруч з новим коханим.

Жінка пішла за покликом серця

Зараз матері трьох дітей Джулії 53 роки, а єгиптянину Ахмеду, заради якого вона покинула все, – 35 років. У 2016 році жінка разом з дітьми та чоловіком Пітером поїхала у відпустку в Єгипет. Тоді й розпочалася її нещаслива історія кохання.

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З Ахмедом Джулія познайомилася в готелі, де той працював. Коли сім'я повернулася додому у Велику Британію, єгиптянин знайшов Джулію у соцмережах і почав їй писати. Через 3 місяці постійних переписок Ахмед зізнався домогосподарці у коханні. Жінка невдовзі почала відчувати те саме, адже їй здавалося, що шлюб з Пітером "застряг".

Якось Пітер почув телефонну розмову дружини з коханцем і сказав, якщо вона хоче іншого життя, то повинна піти. Джулія вирішила піти за покликом серця й у 2017 році розлучилася з чоловіком. На щастя, колишнє подружжя залишилося в дружніх стосунках, адже їх все ще поєднували троє спільних дітей.

Джулія не могла дочекатися, коли нарешті зустрінеться з Ахмедом, і у вересні 2018 року полетіла в Єгипет на 12 днів. Саме тоді молодий бойфренд освідчився британці, а вона з радістю погодилася. Ще 2 роки Джулія жила на дві країни, та у 2020 році вирішила повністю перебратися до коханого. Жінка попрощалася зі своєю сім'єю в аеропорту і вирушила в нове життя.

Після весілля чоловік став іншим

Через 12 днів британка та єгиптянин одружилися, й тоді змінилося усе.

Ахмед більше не переймався тим, щоб тримати мене за руку на публіці, і не хотів водити мене до кафе. Він йшов на декілька годин уночі й залишав мене одну у квартирі, не даючи жодного уявлення, де він перебуває. Я дуже страждала і тривожилася,

– розповіла Джулія.

Через рік жінка полетіла на 2 місяці у Велику Британію, щоб побачитися з рідними. Вона написала чоловіку повідомлення з запитанням, чи можуть їхні стосунки бути такими, як раніше. Ахмед погодився і на якийсь час все налагодилося.



Британка покинула сім'ю заради британця / Фото Пола Девіда Драббла, Mirror

Єгиптянин захотів ще одну дружину

Однак одного дня чоловік повів дружину у красивий ресторан і заявив, що хоче одружитися з єгиптянкою, щоб та народила йому дітей, оскільки Джулія вже не могла. Жінка була приголомшена, адже ще до шлюбу казала, що проти багатоженства.

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Я сказала Ахмеду, що не буду ним ділитися. Він сказав мені забути його слова, але я не могла і ми віддалилися. Я відступила від стосунків, бо не бачила у них майбутнього. Я почувалася безглуздо. Мій колишній Пітер був гарною людиною. Я віддала все Ахмеду. Я віддала йому світ,

– сказала британка.

Зрештою, 6-річні стосунки завершилися розлученням у 2022 році. Джулія повернулася у Велику Британію якраз на 18-річчя своєї доньки. Однак жінка дуже сумує за Єгиптом, адже їй подобалося там жити.

Джулія все ще сподівається знайти кохання. Після повернення додому жінка познайомилася з іншим єгиптянином, який є її віку. Однак вона боїться знову довіритися.