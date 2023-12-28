Майбутнє подружжя познайомилося у ресторані, де працювала Даніель. Зараз їм по 27 і 54 роки, і вони щасливі, як ніколи.

До теми Усі думаю, що я його мама, – 43-річна жінка розповіла про шлюб з молодшим чоловіком

Пара виховує двох синів

Коли Даніель була ще дитиною, Френк вже був одружений. У нього є доросла донька від першого шлюбу. На початку стосунків закохані боялися разом виходити на публіку, бо переймалися тим, що подумають інші про їхню різницю у віці. Адже по роках Френк міг би бути батьком для Даніель.

Багато людей говорили дівчині, що у неї "є проблеми з татом" і тому вона знайшла собі такого старшого чоловіка. Однак зараз подружжя не зважає на думку інших. Френк і Даніель навіть жартують про свою різницю у віці в інстаграмі.

Дивіться відео, якими були Даніель та Френк у 2001 році:

Я зустріла цього чоловіка багато років тому, і він розсмішив мене. Я знала, що вийду за нього заміж, хоча він сказав мені, що ніколи більше не одружиться,

– розповіла Даніель.

Зараз подружжя виховує двоє синів і називає різницю у віці найкращим, що є у їхніх стосунках.

Даніель вважає свого чоловіка красенем і часто йому про це говорить. Жінка радить усім парам, які також переживають через різницю у віці, не зважати на цифри, а просто бути щасливими разом.