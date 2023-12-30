Ви б ніколи не здогадалися: жінка розповіла про дивну річ, яка покращила її секс

Нова стрижка – це завжди чудова ідея. Зміна іміджу здатна подарувати нам нові емоції, заохотити до ще більших змін, а іноді навіть й покращити інтимне життя.

Американська інфлюенсерка та модель Стеф Клер Сміт нещодавно вирішила обрізати своє довге волосся. Результат приголомшив дівчину.

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Цікава перевага нової стрижки

Зараз у Стеф Клер Сміт – каре. Вона в захваті від переваг такої стрижки. Окрім того, що з коротким волоссям їй значно зручніше у повсякденному житті, жінка помітила, що зміна іміджу неабияк вплинула на її сексуальне життя.

Інфлюенсерка зізналася, що нещодавно у неї був найкращий секс у її житті. Зміна зачіски додала новизни навіть в інтимне життя. Крім того, що секс був більш пристрасним та гарячим, це ще й значно зручніше, адже довге волосся більше не застрягало під подушкою.

Нова стрижка вплинула на сексуальне життя: відео

То ж якщо ви роздумуєте над тим, аби змінити зачіску, то це бути ше однією перевагою такого рішення. Однак важливо зауважити, що відчуття новизни не буде тривалим, адже за якийсь час ви звикнете до нового іміджу.

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