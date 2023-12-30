Вы бы никогда не догадались: женщина рассказала об удивительной вещи, которая улучшила секс

Новая стрижка – это всегда отличная идея. Смена имиджа способна подарить нам новые эмоции, поощрить к еще большим изменениям, а иногда даже и улучшить интимную жизнь.

Американская инфлюэнсерка и модель Стеф Клер Смит недавно решила обрезать свои длинные волосы. Результат ошеломил девушку.

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Интересное преимущество новой стрижки

Теперь у Стеф Клер Смит – каре. Она в восторге от преимуществ такой стрижки. Кроме того, что с короткими волосами ей гораздо удобнее в повседневной жизни, женщина заметила, что изменение имиджа оказало большое влияние на ее сексуальную жизнь.

Инфлюэнсерка призналась, что недавно у нее был лучший секс в ее жизни. Смена прически добавила новизны даже в интимную жизнь. Кроме того, что секс был более страстным и горячим, это еще и гораздо удобнее, ведь длинные волосы больше не застряли под подушкой.

Новая стрижка повлияла на сексуальную жизнь: видео

Так что если вы размышляете о том, чтобы изменить прическу, то это быть еще одним преимуществом такого решения. Однако важно заметить, что ощущение новизны не будет длительным, ведь через некоторое время вы привыкнете к новому имиджу.

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