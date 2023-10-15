Сексуальное желание рождается сочетанием физиологических, биологических и социальных факторов.

Смотрите также 15 сексуальных вопросов: о чем следует поговорить с партнером

Прежде всего специалисты отмечают, что физическое возбуждение, либидо и желание могут быть связаны, но это не одно и то же.

Половое желание не ограничивается биологическими инстинктами. Это сочетание психологических, эмоциональных и отношенческих элементов, умноженных на наш уникальный опыт и культурный контекст,
– объясняют они.

То есть разные факторы могут влиять на то, насколько часто мы испытываем желание. Понимание того, как действительно функционирует либидо, и определение конкретных контекстов, в которых может появиться ваше желание к сексу, является ключевым для его повышения.

Вот несколько факторов, которые могут влиять на либидо:

  • давление со стороны партнера;
  • отсутствие сексуального общения;
  • проблемы в отношениях;
  • непонимание того, что вам нравится во время секса;
  • стресс;
  • гормональные изменения;
  • медикаменты.

Что может усилить либидо и сексуальное влечение:

  • либидо не должно быть единственным мотиватором секса, позвольте вашему желанию появиться;
  • больше интересуйтесь вашими подлинными интересами;
  • узнайте больше о вашем истинном удовольствии;
  • создайте список возбуждающих вас вещей;
  • сфокусируйте свое внимание на сексуальных стимулах;
  • дайте "покипеть": фантазируйте и флиртуйте с партнером некоторое время, чтобы как можно больше разжечь желание;
  • найдите квалифицированного сексолога: консультация и советы специалиста никогда не будут лишними.

Усиление либидо – не универсальная вещь, которая может подойти любому. Прислушайтесь к своему телу и поговорите с партнером. Чтобы понять, что подходит именно вам, понадобится некоторое время.