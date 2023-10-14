Разговор с партнером о сексе позволит улучшить ваши отношения, считают специалисты. Да, общение – один из ключей здоровых отношений и об этом уже неоднократно отмечалось. Но это действительно работает!

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Почему важно говорить

Начать разговор о сексе бывает достаточно сложно. Особенно если рядом с вами новый партнер или тот, с кем ваши отношения пока недостаточно процветают. Как снять в этом случае напряжение – начать обмениваться вопросами. Превратите это в игру, которая может значительно расширить ваши границы.

Когда вы задаете вопросы, ведущие к содержательному разговору, вы лучше поймете не только то, что интересует вашего партнера, но и то, почему его могут привлечь определенные действия, фантазии, сценарии и чувства.

– отмечают специалисты.

То есть эти вопросы могут стать ключом к целой куче информации, которую следует знать о партнере. Мы выделили 15 самых интересных, которые могут помочь начать разговор о сексе.

Секс – це прекрасна можливість дослідити нові грані стосунків та краще пізнати себе і партнера. Щоб ці експерименти були безпечними, використовуйте презервативи Durex®, які протестовані електронікою та пройшли випробування на якість.



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Что спросить у партнера:

какая странная вещь заставляет тебя возбуждаться: некоторые признаются, что долгая поездка в автобусе заставляет думать совсем не о дороге. Определите вещи, подталкивающие вашего партнера к действиям;

какие 3 позы в постели считаешь лучшими: вверху или внизу будет свидетельствовать о том, любит ли ваш партнер доминировать и какую дальнейшую игру с ним нужно вести;

как часто ты маструбируешь: этот вопрос не должен быть секретом или каким-нибудь срамным. "Сольные игры" являются частью жизни многих людей и они могут рассказать об определенных интимных привычках;

как изменилось отношение к твоей сексуальности после первого секса: хотя и говорят, что интимная жизнь – путешествие, первый раз точно меняет взгляды, восхищение и т.д.;

в какой миф о сексе верил или верила: нельзя забеременеть в джакузи – да еще много странных вещей, о которых мы слышали. Большинство из них основываются на сексуальных стереотипах. Но в разговоре такие вопросы могут быть веселыми и дают понять насколько вы оба выросли с самого начала этих мифов;

какая часть тела заставляет тебя возбуждаться: практически любая часть тела может быть триггером возбуждения, попросите рассказать о самых горячих точках;

сожалеешь ли о каком-нибудь сексуальном контакте: плохой секс – это тоже часть жизни и на ней стоит учиться. Поразмышляйте вместе над вашей сексуальной историей;

какой сексуальный опыт изменил твое отношение к сексу: это может быть продолжением предыдущего вопроса, ведь наши хорошие, плохие, странные контакты формируют нас;

в какое время суток ты больше всего возбуждаешься;

что в твоем "списке" можно делать: этот вопрос позволяет расширять границы отношений в постели и вместе формировать новые сценарии игры;

есть ли жесткие границы: иначе – что не хочешь, чтобы партнер делал в постели;

какое твое отношение к секс-игрушкам: то есть может ли появиться в вашей постели условный "третий" и принять участие в вашей жизни;

с кем из знаменитостей мечтаешь о сексе: это прекрасный способ возбудить партнера без лишней ревности;

какое твое отношение к еде в сексе: этот пример со взбитыми сливками может стать способом не только испачкаться, но и разнообразить жизнь;

как часто тебе снится секс: специалисты считают, что сны о сексе отнюдь не связаны с ним и имеют свои скрытые значения, но об этом интересно поговорить.

Этот список можно расширить своими вопросами и уверены, что он дополнится в ходе ваших откровенных разговоров.