Сначала участников опросили их мнение, а затем в течение 21 дня анализировали их сексуальную жизнь и уровень удовлетворения. Результаты оказались неоднозначными. Но есть то, на что следует обратить внимание.

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Какой секс лучше

Почему спонтанный секс считался лучше? Потому что это укоренившиеся убеждения, которые могли сформироваться еще в молодом возрасте, утверждают специалисты. Они могли появиться в результате общения со сверстниками или на фоне примеров из кино и прочего.

Однако результаты исследования показали, что на удовольствие от секса не влияет факт, запланирован ли он или нет. Значительную роль играют неявные убеждения и опыт.

В чем могут быть плюсы "секса по плану" ? Когда мы что-то планируем в своем календаре, то потом с упоением это ждем. К примеру, поход на концерт или интересное путешествие. Подобно этому планирование секса вызывает возбуждение, которое может стать частью прелюдии для многих.

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Запланированный секс экономит время. Поскольку занятость в жизни может перечеркнуть любые спонтанные развлечения. Помимо этого, планирование интимных встреч поможет избегать длительных перерывов в близости, что не очень хорошо влияет на здоровье.

Но есть и минусы. В первую очередь говорится о спонтанности, конечно, и интимности. Планирование секса может подсознательно намекать на то, что это часть работы.

Поэтому специалисты советуют поговорить с партнером и определить свою стратегию секса, которая будет доставлять удовольствие обоим.