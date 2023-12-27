У культовому серіалі "Секс і місто" часто звучала фраза: "Бабусі й дідусі теж мають право на секс". Однак бабуся і дідусь, що п'ють каву на Мангеттені, ментально інші, аніж ті, що прогулюються Києвом.

Читайте також Дитячі травми руйнують секс дорослих: як з цим боротися

Відсутність сексу у літніх людей може мати негативні наслідки

Сексуальну освіту в США впровадили в 1980-х роках. Про важливість не соромитися свого тіла і проявляти свою сексуальність з американських телевізорів говорили ще у минулому столітті. Натомість в Україні тема сексу була табуйована за часів Радянського Союзу. То ж зараз ті, кому за 60 років, є закритими у сексуальних питаннях. Вони навіть у молодості не говорили про нього відверто, тому зараз і поготів.

Однак це все – лише в голові та світогляді. З медичного погляду, секс корисний у будь-якому віці.

Під час сексу у кров виділяється гормон окситоцин, він підвищує настрій і наповнює тіло почуттям розслаблення, спокою і щастя. Люди можуть отримувати задоволення від сексу навіть у похилому віці. Біологічні процеси старіння майже не блокують статеву функцію,

– пояснили у громадській спілці.

Ба більше, відмова від сексу після 60 років може загрожувати загальним погіршенням самопочуття та депресією.

До теми Кохана буде в захваті: 5 гарячих поз для орального сексу

Важливо зауважити, що у різних людей можуть бути певні вікові особливості пов'язані з менопаузою у жінок та порушення кровообігу в сечостатевій системі у чоловіків. Крім того, й інші хвороби можуть впливати на сексуальне бажання. Однак деякі з цих проблем можна вирішити і продовжувати насолоджуватися сексуальним життям.