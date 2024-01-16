"Це точно спрацює": жінка каже, що знає "найкращий лайфхак", як знайти кохання

Коко Шифер з Нью-Йорка поділилася у тіткоці своїм лайфхаком з пошуку кохання. Дівчина переконує, що її порада обов'язково спрацює, якщо бути наполегливим.

Відео з лайфхаком для побачень від Коко набрало вже понад 100 тисяч переглядів, а у коментарях розпочалося палке обговорення.

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Лайфхак для екстравертів

В основі поради Коко є активне використання соціальних мереж. Дівчина розповіла, як переїхала з Лос-Анджелеса у Нью-Йорк, де майже нікого не знала. Щоб знайти нових друзів, Коко почала запитувати ніки в інстаграмі у всіх, кого зустрічала.

Замість того, щоб просто чекати, поки вони познайомляться, я запитала: "Який у вас інстаграм? Дозвольте мені просто стежити за вами",

– розповіла дівчина.

Коко вирішили ризикнути і підписуватися на всіх людей незалежно від того, чи були у них спільні знайомі. Вона підписувалася навіть на приватні профілі, адже рано чи пізно її заявку на стеження все одно схвалювали.

За словами Коко, ці люди будуть дивитися на ваше життя у соцмережах і рано чи пізно якось відреагують на історію або допис. Якщо цього не станеться – напишіть їм перші.

"Так я зустріла свого неймовірного хлопця. Він – найкраще, що коли-небудь траплялося зі мною", – розповіла дівчина.

Вона закликала своїх підписників не боятися стежити за незнайомими людьми і заводити з ними спілкування. Коко запевнила, що цей лайфхак працює кожного разу.