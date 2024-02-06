Жінка приголомшена, бо побачила свого чоловіка на селфі, яке вона зробила ще до їх знайомства
Джерело:@soimjenn
Дженн Чіа була вражена, коли випадково знайшла своє селфі, зроблене у 2012 році, й побачила на задньому фоні свого майбутнього чоловіка Джона Лідделла. Користувачі мережі вже назвали подружжя "спорідненими душами".
"Добре, що ми не познайомилися у той час"
Пара познайомилася у 2014 році, тобто 2 роки після того, як Джон випадково потрапив на селфі Дженн. Жінка була настільки вражена своїм відкриттям, що поділилася ним у соцмережах.
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Я вся тремчу, коли дивлюся на це фото. Ми були в одному місці, але не знали про існування один одного,
– сказала Чіа.
Жінка сфотографувала свого чоловіка ще до знайомства з ним: відео
На фото видно, що Джон стоїть у черзі й не звертає увагу на Дженн. Насправді жінка щаслива, що доля звела їх тільки через 2 роки. Дженн підозрює, що якби раніше познайомилася з Джоном, то їхні стосунки могли б завершитися.
"У той час я була самозакоханим монстром, несвідомим і наївним. Мені знадобився рік подорожей і самотності, щоб подумати та усвідомити власні помилки. Тоді ми й зустрілися. Потрібна людина завжди знайде вас у правильний час", – розповіла жінка.
Стосунки пари закрутилися у грудні 2014 року, а в серпні 2023 року закохані одружилися.
Пара не підозрювала, що бачилася ще до знайомства / Фото з інстаграму Дженн Чіа
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Користувачі мережі вражені
Такий цікавий збіг обставин користувачі мережі назвали "долею". Вони зазначили, що Дженн та Джону судилося бути разом:
- "Теорія невидимих струн!";
- "Це доля";
- "Ой, яка історія кохання";
- "Ви споріднені душі";
- "У мене мурашки по шкірі".
До речі, раніше ми розповідали історію пари, яка знайшла себе на архівному відео, яке зняли за 10 років до їхнього знайомства.