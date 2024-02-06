"Добре, що ми не познайомилися у той час"

Пара познайомилася у 2014 році, тобто 2 роки після того, як Джон випадково потрапив на селфі Дженн. Жінка була настільки вражена своїм відкриттям, що поділилася ним у соцмережах.

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Я вся тремчу, коли дивлюся на це фото. Ми були в одному місці, але не знали про існування один одного,

– сказала Чіа.

Жінка сфотографувала свого чоловіка ще до знайомства з ним: відео

На фото видно, що Джон стоїть у черзі й не звертає увагу на Дженн. Насправді жінка щаслива, що доля звела їх тільки через 2 роки. Дженн підозрює, що якби раніше познайомилася з Джоном, то їхні стосунки могли б завершитися.

"У той час я була самозакоханим монстром, несвідомим і наївним. Мені знадобився рік подорожей і самотності, щоб подумати та усвідомити власні помилки. Тоді ми й зустрілися. Потрібна людина завжди знайде вас у правильний час", – розповіла жінка.

Стосунки пари закрутилися у грудні 2014 року, а в серпні 2023 року закохані одружилися.



Пара не підозрювала, що бачилася ще до знайомства / Фото з інстаграму Дженн Чіа

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Користувачі мережі вражені

Такий цікавий збіг обставин користувачі мережі назвали "долею". Вони зазначили, що Дженн та Джону судилося бути разом:

"Теорія невидимих струн!";

"Це доля";

"Ой, яка історія кохання";

"Ви споріднені душі";

"У мене мурашки по шкірі".

До речі, раніше ми розповідали історію пари, яка знайшла себе на архівному відео, яке зняли за 10 років до їхнього знайомства.