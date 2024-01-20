В одному місці та в один час

Події на відео відбувалися на фестивалі солодкої кукурудзи у 1996 році. Брітні тоді було лише 5 років.

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Брітні та Роман на той час не були знайомими. Однак вони обоє випадково потрапили в один об'єктив камери, коли відпочивали з сім'ями на святі.

По суті, це відео, де ми з Брітні в одному місці, в один і той же час, зустрічаємось у 1996 році,

– сказав Роман.

На кадрах видно, як маленька Брітні стрибає на надувному батуті в той час, як Роман проходить повз.



Подружжя потрапило на одне відео в дитинстві / Скриншоти з відео

Пара була вражена таким відкриттям, адже їхня перша зустріч відбулася за 10 років після подій на відео. Вони вважають, що їм дійсно судилося бути разом.

Як пара відреагувала на архівне відео: дивіться відео

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