До цього святкового дня мама Девон надіслала їй особливий подарунок – свою весільну сукню 1984 року. Наречена зізналася, що ніколи не думала над тим, аби на весілля одягнути таке особливе вбрання, але пообіцяла певним чином включити його до свого образу. Яке рішення знайшла Девон – дізнайтеся у матеріалі.

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Сукня від мами

Девон вирішила переробити мамину сукню і з'явитися у новому образі на вітальній вечері. Жінка надихнулася сучасними тенденціями і зупинилася на топі з високим горлом та штанях. Девон заручилася підтримкою вправної швачки, яка перетворила 40-річну сукню на стильний весільний костюм.

У майстрині був усього один шанс, аби правильно розкроїти сукню. Увесь процес переробки зайняв 8 місяців. А Девон витратила 30 годин на поїздки для примірки. Вона геть не очікувала, що це займе стільки часу. Попри те, що основна частина – ліф залишився за формою старої сукні, Девон віддала 1000 доларів за оновлений виріб.

Спочатку вона дуже хвилювалася як сказати про таку шалену переробку сукні своїй мамі. Утім, та її абсолютно підтримала і слідкувала по відеозв'язку за примірками.

Для нас це був особливий досвід,

– зізналася Девон.

Безперечно, гості оцінили наряд нареченої. Але пролили сльози зовсім з іншого приводу. Девон наголосила, що мала достатньо часу, аби творчо підійти до підготовки святкування. Тому не лише сукня стала родзинкою. Перед виходом до нареченого вона записала цілу промову для нього, що змусило пустити сльозу. Це святкування точно запам'ятали усі.