Він хлопець моєї мрії, – 43-річна жінка пишається стосунками з молодим бойфрендом

Шона Х'юстон гордо називає себе "пантерою". Все тому, що її бойфренд Оуен молодший від неї на 18 років. Спершу жінка думала, що їхні стосунки всього лиш "інтрижка", але пара разом вже цілий рік.

"Пантера, яка отримала молодика"

Хоча Шоні вже за 40 років, та вона не прагнула знайти кохання чи серйозні стосунки. Однак це було до того, як у 2022 році вона поїхала з друзями на вихідні на озеро.

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Шона працює медсестрою неповний робочий день і багато подорожує. Оуена – різноробочого та фермера – вона зустріла на озері. Чоловік та жінка провели разом ніч і навіть подумати не могли, що через рік будуть святкувати річницю стосунків.

Оуен одразу дуже сподобався Шоні, та вона переживала через те, що він занадто молодий для неї.

Це все було дуже новим, і я насправді не думала, що це обернеться чимось. Потім ми почали тусуватися, а потім це просто продовжувалося,

– розповіла жінка.

Хлопець погодився поїхати з Шоною у подорож, то ж вони почали разом мандрувати штатами. Саме тоді жінка зрозуміла, що Оуен – значно зріліший у свої 24 роки, аніж вона думала. Саме ця зрілість хлопця й стала ключовим фактором їхніх стосунків.

"В Оуена "стара" душа. Розмова з ним не є такою, як би я розмовляла з кимось, кому є 24 роки", – пояснила Шона.

Який вигляд Шона та Оуен мали на початку стосунків і зараз: відео

Жінка активно веде свій тікток, де розповідає про їхні нетрадиційні стосунки. Вона полюбляє кепкувати над різницею у віці, називаючи себе "пантерою, яка отримала молодика". При цьому Шона закохано зазначає, що Оуен – хлопець її мрії.