Чоловік обурений пропозицією дружини

У подружжя невдовзі з'явиться перша дитина, то ж зараз чоловік і дружина багато часу проводять за обговоренням потенційних імен.

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Одного дня жінка назвала ім'я, яке сподобалося її чоловіку. Лише згодом він дізнався, що це ім'я належить колишньому бойфренду дружини. Між жінкою та колишнім була не просто інтрижка – вони зустрічалися кілька років. То ж чоловік був спантеличений такою пропозицією коханої.

Коли я це зрозумів, я сказав їй, що мені незручно називати нашу дитину на честь її колишнього. Вона стверджувала, що це просто ім'я, яке їй завжди подобалося, і що воно нічого не означає,

– сказав чоловік.

Він зауважив – навіть якщо слова дружини є правдивими, то це все одно велика неповагою до їхніх стосунків. Однак жінка не погоджується з такою думкою. Подружжя дуже посварилося через це. Зараз кожен залишається при своїй думці, при цьому дружина каже, що чоловік "надмірно реагує".

У розпачі чоловік анонімно поділився цією історією в мережі. Він запитав у користувачів, хто правий у цій сімейній драмі. Практично всі люди написали, що дружина поводиться неправильно. Парі радять шукати той варіант імені, який сподобається обом.