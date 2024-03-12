"Це була лілія": жінка дізналася про зраду чоловіка завдяки його новому тату

Коли чоловік вирішив зробити собі тату, дружина його підтримала, хоч і була не в захваті від цієї ідеї. Та коли він вибив на своєму тілі лілію – це трохи здивувало його дружину.

Як тату викрило зраду

Своєю історією жінка анонімно поділилася на онлайн-форумі. Вона була пригніченою, то ж шукала підтримки.

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Подружжя було разом вже багато років і виховувало 18-річну доньку. Та тепер вони розлучаються. Все тому, що одного дня чоловік сказав дружині, що хоче набити татуювання. Мовляв, його сестра одружилася з чоловіком, який має багато татуювань, і йому це подобається.

Зрештою чоловік набив з лівого боку на грудях лілію. Дружина не зрозуміла такий квітковий дизайн, але вирішила змовчати.

Мені це не дуже сподобалося, але я не коментувала, тому що він вільний робити зі своїм тілом, що хоче,

– пояснила жінка.



Ілюстративне фото татуювання лілії / Фото @inkedangelstattooshop

Десь через пів року чоловік добив довкола лілії плющ. Після того, він сказав дружині, що вона більше не може приходити з ним на його робочі заходи та вечірки і пояснив це пандемією коронавірусу. Це дуже здивувало жінку, адже карантин на той час вже давно послабили, а всі події відбувалися як і до нього.

Та одного разу чоловік таки погодився взяти дружину з собою. У цей день і відкрилася його таємниця. Жінка зустріла на вечірці колегу свого чоловіка, з якою той працює вже багато років – Лілі. У цей момент пазл з незрозумілим татуюванням склався.

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Коли дружина розповіла про свої підозри чоловіку, той зізнався, що у Лілі народилася донька, яку вона назвала Айві (Ivy – у перекладі на українську означає плющ). Він розповів, що вже 2 роки мав таємний роман з колегою. Попри свій жахливий вчинок, чоловік благав дружину не розлучатися з ним. Та жінка не може пробачити йому зраду.