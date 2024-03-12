Донька вирішила втрутитися у стосунки батьків

Донька дуже шкодує свою матір і вважає її нещасливою у шлюбі. Цією історією дівчина поділилася на онлайн-форумі й попросила поради у користувачів.

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За словами дівчини, її батьки одружені вже багато років, але зараз їхні стосунки нещасливі. Подружжя практично не розмовляє один з одним. Батько весь час проводить біля телевізора і не дає мамі дивитися те, що хоче вона. Він ніколи не дякує їй за приготовану їжу і взагалі не приділяє увагу своїй дружині.

Моя мама така весела та товариська людина, але мій тато та її шлюб абсолютно виснажують її. Я відчуваю, що вона втратила свою індивідуальність,

– сказала донька.

Вона наголосила, що колись її батьки були щасливими, але зараз зациклилися на дрібних неприємностях і перестали цінувати один одного.

То ж дівчина придумала розв'язання цієї проблеми. На День матері вона хоче зробити мамі нестандартний подарунок – зареєструвати її на сайті для знайомств, щоб жінка могла закрутити роман. Дівчина вважає, що її мама ніколи не покине батька, але така інтрижка допоможе оживити їхні стосунки. Вона запитала у користувачів їхню думку щодо цього плану.

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Дівчину розкритикували у мережі

Та люди у коментарях почали відмовляти дівчину від цієї витівки і питали, чи вона не здуріла, коли придумала це.

"Ви з глузду з'їхали? Вам справді потрібна допомога, якщо ви серйозно ставите це питання. Допоможіть мамі й татові, зробивши щось приємне для їхнього шлюбу, а не намагайтеся його зруйнувати";

"Інтрижки шлюбам не допомагають, вони їх знищують. Вони розривають і без того мертвий шлюб і гублять людей. Якби ваша мама хотіла роману, вона б його вже мала."

"Однозначно – ні. Їй не потрібно зустрічатися з іншим, бо це може мати негативні наслідки. У будь-якому випадку будьте доброю дитиною для своєї мами, обсипайте її любов’ю, відвідуйте разом магазини, подорожуйте тощо".

Люди радили доньці бути уважнішою до обох батьків і переконати їх відвідати психолога.