Прибирати будинок дуже зручно

Ріст Ешлін – 155 сантиметрів, а Ділана – 210. Хоч Ешлін і ледве сягає грудей бойфренда, та це не заважає їм бути щасливими.

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Насправді Ешлін та Ділан мають дуже милий вигляд. Дівчина – наче справжня дюймовочка біля свого коханого, який займається баскетболом. Та така значна візуальна відмінність викликає увагу незнайомих людей, то ж пара вирішила зняти декілька відео про своє життя.

На одному ролику Ділан показав, що робить зі своєю крихіткою дівчиною. Хлопець підіймає Ешлін, аби та могла побачити усі невідомі для неї місця у квартирі – полиці шаф, люстру та вентиляцію. Крім того, парі зручно витирати пил у важкодоступних місцях – адже Ділан просто тримає Ешлін, поки вона протирає поверхні вологою ганчіркою.

Плюси великої різниці у рості: відео

Та найбільше переглядів набрало відео, на якому Ешлін розповідає, що знайшла "великого хлопця", про якого співає американська виконавиця SZA. Ролик вже переглянули майже 45 мільйонів користувачів.

Дивіться відео про пару, яке стало вірусним у мережі:

То ж завдяки своїй різниці у віці Ешлін та Ділан вже стали зірками інтернету. Хоч багато людей і зазначили, що вони дуже милі, та більшість, як це вже традиційно для соцмереж, були токсичними й писали саркастичні коментарі.