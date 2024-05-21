Жінка дізналася про зради чоловіка завдяки їхньому песику

Жінка відвезла свого песика у ветеринарну клініку й точно не очікувала, що саме там дізнається про зраду чоловіка. Правду про невірність партнера викрили рентгенівські знімки домашнього улюбленця.

Коханка ледь не вбила цуценя

Цією історією поділився ветеринар, який у той день вперше вийшов на роботу. Молодий спеціаліст точно не очікував, що стане свідком сімейної драми.

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Цуценя було серйозно хворим, то ж жінка відвезла його у лікарню. Ветеринар зробив тварині рентгенівські знімки й встановив непрохідність у шлунку. Під час операції спеціаліст витяг предмет, який став причиною запору цуценяти, – з'ясувалося, що собачка з'їла жіночі стрінги.

Коли по врятовану тварину повернулася власниця, то була приголомшена, адже вона ніколи не носить стрінги.

Ми пояснили, що знайшли, а вона каже: "Стрінги?! У мене немає стрінгів! У мене ніколи не було стрінгів!",

– розповів ветеринар.

Розлючена жінка почала телефонувати своєму чоловіку і кричати на нього. З'ясувалося, що це були стрінги коханки, з якою у нього роман.

Ветеринару дуже шкода, що жінка дізналася про невірність коханого у такий спосіб. Вона намагалася стримувати сльози перед працівниками ветеринарної клініки, але було помітно, що її це важко вдається. Медик сподівається, що жінка покине свого чоловіка-брехуна і почуватиметься краще.