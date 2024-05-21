Любовница едва не убила щенка

Этой историей поделился ветеринар, который в тот день впервые вышел на работу. Молодой специалист точно не ожидал, что станет свидетелем семейной драмы.

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Щенок был серьезно больным, поэтому женщина отвезла его в больницу. Ветеринар сделал животному рентгеновские снимки и установил непроходимость в желудке. Во время операции специалист извлек предмет, который стал причиной запора щенка, – выяснилось, что собачка съела женские стринги.

Когда за спасенным животным вернулась владелица, то была ошеломлена, ведь она никогда не носит стринги.

Мы объяснили, что нашли, а она говорит: "Стринги?! У меня нет стрингов! У меня никогда не было стрингов!",

– рассказал ветеринар.

Разъяренная женщина начала звонить своему мужу и кричать на него. Выяснилось, что это были стринги любовницы, с которой у него роман.

Ветеринару очень жаль, что женщина узнала о неверности любимого таким образом. Она пыталась сдерживать слезы перед работниками ветеринарной клиники, но было заметно, что ей это трудно удается. Медик надеется, что женщина покинет своего мужа-лжеца и будет чувствовать себя лучше.