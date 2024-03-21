Перше побачення у 62 роки виявилося невдалим

Після розлучення Енді не знала, як шукати нові стосунки. Востаннє вона була на побаченні десятки років тому і зовсім забула, як на них все відбувається.

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Жінка жила одна у своїй квартирі у Бостоні, та життя її було насиченим. Енді відвідувала виставки, лекції, театри та музеї. Однак жінці хотілося мати когось, з ким можна сходити в неділю на каву. Їй було страшно відкриватися для побачень з незнайомцями, адже у цьому плані вона почувалася школяркою і взагалі не знала, чи буде для когось привабливою.

Енді наважилася зареєструватися на сайті для знайомств і з того дня розпочалися її пошуки. Коли вона вперше йшла на побачення з чоловіком, з яким познайомилася онлайн, то страшенно нервувала. Усі друзі підтримували Енді й казали, що Зейнді на фото дуже симпатичний.

Перше побачення – це як приготування першого млинця з серії. Потрібно кілька, перш ніж отримати хороший,

– пояснила Енді.

Перші слова, які сказав Зейді, дуже вразили Енді, адже він зауважив, що жінка в живу навіть красивіша, аніж на фото. Та з'ясувалося, що Зейді шукав жінку, яка б прибирала у нього вдома й готувала їсти. Це точно не те, чого прагнула Енді, то ж вона продовжила пошуки.

Поцілунок, від якого підкошувалися коліна

Жінка була на багатьох побаченнях, та всі чоловіки були "не тими". Один чоловік обурювався, що вона мало п'є, інший сказав, що його збуджують лише високоінтелектуальні жінки.

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Я намагалася бути відкритою, але знала, що не хочу прати чужу білизну чи готувати їжу. Я не хотіла напиватися, щоб насолоджуватися чиєюсь компанією. Я не хотіла доводити свій інтелект. То ж я продовжувала шукати,

– розповіла жінка.

Згодом Енді познайомилася з 65-річним програмістом Карло з Мілану. На побаченнях у ресторанах вони говорили годинами, і їм завжди було цікаво удвох. То ж Енді вирішила запросити чоловіка до себе додому. Як тільки вона відчинила двері, Карло притис її до себе та пристрасно поцілував. У цей момент коліна в Енді ослабли, вона вже давно не відчувала такого сильного бажання.

Стосунки Енді та Карло тривали близько 15 місяців і були неймовірними. Однак почалася пандемія коронавірусу, і чоловік не зміг приїжджати з Італії. Ці стосунки переконали жінку, що навіть у 65 років можна бути закоханою, тому вона вирішила рухатися далі.

Найкращий секс у житті

Однак весь наступний рік Енді так і не зустріла нікого хорошого, вона потрапляла лише на шахраїв. Жінка не здавалася, адже точно знала, яких стосунків хоче. У вересні 2021 року Енді познайомилася з Ріком. Вони годинами говорили про мистецтво, філософію та політику.

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"Ми більше ходили на побачення, більше розмовляли, і врешті-решт у мене був момент слабкості колін, як було з Карло. Я зрозуміла, що побачення в моєму віці означають, що я не відчуваю жодного тиску, пов'язаного з бажанням створити сім'ю, я могла бути собою й шукати те, що зробило б мене справді щасливою", – пояснила Енді.

Зараз жінці 67 років, вона щаслива, багато подорожує світом разом з Ріком й каже, що зараз у неї найкращий в житті секс. Енді закликає й інших жінок не боятися шукати кохання у літньому віці, адже ніхто не може бути занадто старим для нього.