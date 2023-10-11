Невдалий жарт нареченого зіпсував момент обітниць на весіллі: курйозне відео

Церемонія обітниць на весіллі – особлива подія, до якої з трепетом ставляться усі закохані. У такий момент краще не жартувати, адже це може виявитися недоречним. Спроба нареченого посміятися під час весілля обернулася неприємними наслідками.

Жарт, який все зіпсував

Наречений написав свою промову на папері. Його кохана сяяла від щастя, допоки він не витягнув з кишені костюма цей листок.

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"Ти кохання всього мого життя, ти найкрасивіша", – почав читати Дуглас. Однак коли хтось з гостей засміявся, наречена помітила, що на листку великими літерами пише: "Врятуйте мене!". Вона була обурена й вдарила чоловіка букетом.

"Я жартую, це жарт, це жарт", – намагався виправдатися наречений. На що кохана відповіла: "Це не смішно".

З реакції нареченої було помітно, що такий жарт чоловіка її неабияк засмутив та обурив. Від щасливої посмішки не залишилося й сліду. Вона могла сприйняти це як приниження, адже в цей момент сміялася лише одна жінка з присутніх – та, яка знімала незручний момент на відео.

Дивіться відео, як наречений зіпсував церемонію обітниць:

Така поведінка чоловіка обурила не лише наречену. Тренерка з побачень розкритикувала витівку нареченого.

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Що змушує чоловіка принизити жінку, з якою він стоїть біля вівтаря? Я не поважаю людей, які використовують цей день як можливість дешево посміятися,

– наголосила тренерка у своєму тіктоці.

Користувачі мережі теж не помітили нічого смішного в жарті нареченого