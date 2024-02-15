Від Кейт Міддлтон до Джей Ло: найкрасивіші заручальні каблучки знаменитостей

Заручальна каблучка – це особлива річ, якою чоловік демонструє те, як добре він знає свою кохану та її уподобання. Кожен чоловік обирає її з трепетом і турботою, аби жінка точно сказала заповітне "так". Якщо ви не можете обрати кільце – радимо подивитися на ті, які дарують знаменитостям. Часто саме вони створюють тренди.

24 Канал зробив підбірку з фотографій каблучок відомих жінок. Все для того, щоб ви надихнулися й обрали для своєї коханої найкращу.

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Кейт Міддлтон

Принц Вільям освідчився Кейт Міддлтон з обручкою його покійної матері – принцеси Діани. То ж розкішна каблучка вражає не тільки красою, а й історією. Це 12-каратний овальний сапфір, який оточений 14 діамантами.



Кейт Міддлтон носить обручку принцеси Діани / Фото AP

Кеті Перрі

Актор Орландо Блум виявився дуже оригінальним, адже кільце, яке він подарував співачці Кеті Перрі на заручини, точно не схоже на жодне інше. На День святого Валентина у 2019 році він витягнув з кишені піджака коробочку, у якій лежала каблучка у формі квітки. Великий центральний камінь рожевого кольору оточений вісьмома діамантами круглої огранки на золотій смузі.

Зоуї Дешанель

Канадський ведучий Джонатан Скотт також обрав досить оригінальну каблучку для акторки Зоуї Дешанель. Кільце прикрашає фіолетовий сапфір і два діаманти, які нагадують квітку, а інший має форму зірки.

Кортні Кардашьян

Музикант Тревіс Баркер для заручин зі світською левицею Кортні Кардашьян обрав розкішну каблучку з діамантом витягтої овальної форми. За оцінками експертів, величезне кільце коштувало від 500 000 до 1 мільйона доларів, а його вага становить 10 – 12 каратів.

Софія Річі

Американська модель Софія Річі у день заручин з британським музичним продюсером Елліотом Грейнджом отримала шестикаратний діамант зі смарагдовою огранкою від дизайнера Стефані Готліб. Каблучка має розкішний й водночас елегантний стриманий вигляд.

Лілі Коллінз

Кінорежисер Чарлі Макдауелл освідчився акторці та моделі Лілі Коллінз діамантовою каблучкою прямокутної форми.

Дженніфер Лопес

Актор Бен Аффлек обрав для своєї коханої Дженніфер Лопес каблучку з рідкісним зеленим діамантом вагою 8,5 карата. Центральний камінь оточений двома білими діамантами у формі трапеції та золотими зубцями.

За даними ЗМІ, вартість каблучки може становити 5 – 7 мільйонів доларів.



Каблучка Джей Ло / Фото People

Жасмін Тукс

Каблучка моделі Victoria's Secret Жасмін Тукс вражає своїми розмірами. Величезний діамант овальної форми від Ritani обійшовся її бойфренду-бізнесмену Хуану Девіду Борреро у 250 тисяч доларів.

Ліндсі Лохан

Американська акторка Ліндсі Лохан похвалилася в інстаграмі каблучкою від арабського бізнесмена Бадера Шаммаса – це було кільце з діамантом квадратної форми, вагою приблизно шість каратів.

Джої Кінг

Каблучка акторки Джої Кінг вирізняється неординарною формою діаманта. Кільце Mociun має роздвоєний стрижень з великим діамантом, кількома діамантами зверху й темнішими по краях.

Пам'ятайте, що ваша кохана – унікальна. Ви точно знаєте, яка каблучка сподобається їй найбільше. Тому просто довіртеся власним почуттям.