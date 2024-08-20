Однак зараз подружжя переживає складний період. Ні, на щастя, мовиться не про сварки або розлучення. Просто у соцмережах активно закликають "скасувати" пару. Love 24 розповідає, що відомо про скандал навколо Блейк та Раяна.

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Все почалося з "Покинь, якщо кохаєш"

Після тривалої паузи Блейк повернулася на великий екран. Акторка зіграла головну роль у драмі "Покинь, якщо кохаєш" (фільм наразі демонструють у кінотеатрах України, ще можна встигнути переглянути). В центрі сюжету – молода власниця квіткової крамниці Лілі, яка закохується в начебто "ідеального" чоловіка, а тоді стає жертвою домашнього насилля.

Варто зауважити, що спершу шанувальників спантеличила поведінка Блейк. Акторка рекламувала фільм у доволі специфічній манері. Вона уникала розмов про таку важливу та болісну тему, як підтримка постраждалих від домашнього насилля, а натомість закликала "одягати квіткові сукні" та йти на прем'єру разом з подругами. Окрім того, Блейк обговорювала вбрання Лілі та просувала свою лінію догляду за волоссям. Шанувальники зауважували, що вона переплутала промо "Покинь, якщо кохаєш" з фільмом "Барбі" або й взагалі звинувачували, що зірка намагається піарити драму як романтичну комедію.

Після шквалу критики у соціальних мережах Блейк все-таки заговорила про домашнє насилля. Однак шанувальники наголошували, що це виглядає радше як спроба врятувати репутацію, а не обговорити настільки важливу тему.

Згодом стало відомо про начебто конфлікт Блейк та Джастіна Бальдоні – виконавця головної чоловічої ролі та продюсера "Покинь, якщо кохаєш". У межах престуру він жодного разу не з'явився з Блейк. Ходили чутки, що причини "криги" між ними стали недоречні запитання Джастіна про вагу Блейк. Однак команда акторка пояснила: він страждає від проблем зі спиною й хотів підготуватися до сцени, у якій бере колегу на руки.

Окрім того, мережа обговорює, що насправді саме Джастін робить те, що мала б робити Блейк, а саме: активно використовує всі можливі майданчики, аби висвітлювати проблему домашнього насилля щодо жінок. Саме він співпрацює з фондами допомоги та поширює інформацію про них.

До чого тут Рейнольдс

Якщо спершу шанувальники обговорювали лише дії Блейк, згодом критика поширилася й на її чоловіка – Раяна Рейнольдса. Зауважують, що він активно втручався у зйомки фільму та навіть написав одну з ключових сцен. У результаті Бальдоні фактично вже відмовився виступати режисером другої частини фільму, заявивши, що Блейк краще знає, як це зробити.

Зрештою, шанувальники почали "скасовувати" Блейк та Раяна через те, що вони – надто активні разом й втручаються в проєкти одне одного, не зважаючи при цьому на думки та почуття колег.

Окрім того, шанувальники знайшли чимало "доказів" того, що Блейк й раніше поводилася зверхньо щодо фанатів та пасивно агресивно щодо журналістів.

Хоча є й ті, хто захищають пару, зауважуючи, що Блейк та Раян ні разом, ні окремо не зробили нічого поганого, а всі "докази" – вирвані з контексту.