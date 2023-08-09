"Не вірила, що моїм чоловіком буде Юра": історія кохання зіркової пари Горбунова та Каті Осадчої

Катерина Осадча та Юрій Горбунов – одна з найміцніших пар українського шоубізнесу. Вони закохалися на зйомках шоу "Голос. Діти" та одружилися у 2017 році, не зважаючи на 13-річну різницю у віці та 12-сантиметрову різницю у зрості.

Телевізійні зірки ніколи не приховували свої стосунки, і досі не люблять про них говорити публічно. Службовий роман, який увінчався створенням нової родини, відбувався на очах у колег та тренерів шоу, втім, усі дізналися про їхнє кохання вже під час вагітності Катерини.

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Історія кохання Катерини Осадчої та Юрія Горбунова

До початку стосунків, вони були знайомі більш як 12 років. У 2005 році пара вперше зустрілася на концерті італійського оперного співака Лучано Паваротті у Києві. Тоді Катерина брала інтерв'ю у Горбунова для першого випуску програми "Світське життя".

Катерина Осадча вперше бере інтерв'ю у Юрія Горбунова, 2005 рік / Скриншот з відео

З того моменту зірки часто перетиналися на різних заходах, але ніколи не працювали разом. "Голос. Діти" – перший спільний проєкт телеведучих. Взаємна симпатія зародилася просто на сцені.

Ось саме на "Голосі. Діти" вже, мабуть, ближче до фіналу, стало зрозуміло, що є якась хімія,

– поділилася Катя Осадча.

"Я то в гримерку зайду, чи може тобі кави зробити... Вона така: "Ну зроби". Потім кажу: Може давай текст почитаємо?". Вона така: "Ну давай, почитаємо", – згадує Горбунов.

На фінал "Голосу. Діти" Горбунов приїхав з великим букетом тюльпанів. За словами Юри, Катерина навіть не здивувалася, бо дуже чекала на нього.

Катерина Осадча та Юрій Горбунов / Фото з інстаграму зірки

Одружилася пара взимку 2017 року напередодні народження першого сина Івана – хлопчик народився 18 лютого. "Не вірила, що моїм чоловіком буде Юра Горбунов", – зізнається Осадча.

Катерина Осадча та Юрій Горбунов / Фото з інстаграму зірки

2022 року Катерина Осадча та Юрій Горбунов стали батьками ще одного сина – Данила.

Катерина Осадча з синами / Фото з інстаграму зірки