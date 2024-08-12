Суперниця Єви Браун: як племінниця Черчилля стала нареченою Гітлера

Юніті Валькірію Мітфорд тривалий час називали нареченою Адольфа Гітлера. Юна аристократка сходила на побачення з фюрером приблизно 160 разів. Відомо, що Юніті благала Гітлера не розпочинати Другу світову війну.

Аристократка Юніті зустріла Гітлера, коли їй було лише 20 років. Тоді красуня ще не підозрювала, що роман з чудовиськом зруйнує її життя.

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Вона прагнула шокувати батьків, а шокувала весь світ

Юніті народилася у сім'ї британського аристократа Девіда Фріман-Мітфорда і його дружини Сідні. Двоюрідним дядьком майбутньої нареченої Гітлера, за іронією долі, був Вінстон Черчилль.

Рідні зауважували, що з дитинства Юніті прагнула шокувати. Без найменших докорів сумління вона крала дрібнички з Букінгемського палацу, а, коли ставало нудно на балах, одягала на шию, наче кольє, свою улюблену змію.

Вперше Гітлера Юніті побачила у 1933 році. Юна британська аристократка разом з сестрою Діаною відвідала нацистський з'їзд у Нюрнберзі. Тоді й спалахнула хвороблива одержимість Юніті.

Коли хтось сидить поруч з ним, це все одно, що сидиш біля сонця. Він просто видає промені,

– написала вона про Гітлера.

Юніті дуже хотіла зустрітися з фюрером, однак її не пропустили до нього. Знайомство відбулося аж у 1935 році: у ресторані готелю Osteria Bavaria, який дуже любив Гітлер. Саме він першим зауважив красуню британку й запросив її за свій столик. Так почалася їхня божевільна історія.

Юніті просила не розпочинати "велику війну"

Попри невдоволення найближчих посіпак Гітлера, Юніті швидко увійшла в коло його оточення та навіть була присутня на важливих зустрічах. Зокрема, фюрер запросив коханку на з'їзд до Нюрнберга. Також вона супроводжувала його у театри та на концерти.



Юніті / Getty images

Біографи зауважують, що Юніті називала Гітлера "Дядечко Вульф", а він її – "Моє Сонечко". Без найменших докорів сумління Юніті мешкала у квартирі, яку відібрали у єврейської родини та схвалювала окупацію Австрії. Вона навіть написала листа Черчиллю, у якому спробувала виправдати дії свого коханця, й брехала, що австрійці дуже хочуть стати частиною Німеччини.

У той час ЗМІ починають називати Юніті "нареченою Гітлера". Хоча фюрер не приховував, що паралельно зустрічається з Євою Браун, він давав зрозуміти, що саме британка Юніті – його фаворитка.

Вона (Юніті – Love 24) була дуже розумною жінкою і мала власну голову, а не такий тип, як Єва Браун, яка нічим не цікавилася,

– казав фюрер.

Дізнавшись про це, Єва намагалася накласти на себе руки, однак її вдалося врятувати.

А вже невдовзі кулю собі в голову пустить й Юніті. Вона тривалий час вмовляла Гітлера не розпочинати "велику війну". Те, що Велика Британія оголосила війну Німеччині після її нападу на Польщу, стало для Юніті, яка перебувала у Мюнхені, великим ударом. "Наречена Гітлера" двічі вистрілила собі у голову. За життя Юніті боролися найкращі лікарі Німеччини. Гітлер оплатив всі рахунки.

Юніті вдалося врятувати. Водночас після одужання вона змінилася: стала тінню колишньої себе й вже не могла задовольняти емоційні та сексуальні забаганки Гітлера. Зрештою, він коштом її батьків відправив Юніті до Великої Британії. Зрештою, вона пережила і фюрера, і свою суперницю Єву Браун й померла у травні 1948 року від інфекційного менінгіту. Куля, яку так і не змогли дістати, сприяла розвитку захворювання.