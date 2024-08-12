Аристократка Юнити встретила Гитлера, когда ей было всего 20 лет. Тогда красавица еще не подозревала, что роман с чудовищем разрушит ее жизнь.

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Она стремилась шокировать родителей, а шокировала весь мир

Юнити родилась в семье британского аристократа Дэвида Фриман-Митфорда и его жены Сидни. Двоюродным дядей будущей невесты Гитлера, по иронии судьбы, был Уинстон Черчилль.

Родные замечали, что с детства Юнити стремилась шокировать. Без малейших угрызений совести она воровала безделушки из Букингемского дворца, а, когда становилось скучно на балах, одевала на шею, словно колье, свою любимую змею.

Впервые Гитлера Юнити увидела в 1933 году. Юная британская аристократка вместе с сестрой Дианой посетила нацистский съезд в Нюрнберге. Тогда и вспыхнула болезненная одержимость Юнити.

Когда кто-то сидит рядом с ним, это все равно, что сидишь возле солнца. Он просто излучает лучи,

– написала она о Гитлере.

Юнити очень хотела встретиться с фюрером, однако ее не пропустили к нему. Знакомство состоялось аж в 1935 году: в ресторане отеля Osteria Bavaria, который очень любил Гитлер. Именно он первым заметил красавицу британку и пригласил ее за свой столик. Так началась их сумасшедшая история.

Юнити просила не начинать "великую войну"

Несмотря на недовольство ближайших приспешников Гитлера, Юнити быстро вошла в круг его окружения и даже присутствовала на важных встречах. В частности, фюрер пригласил любовницу на съезд в Нюрнберг. Также она сопровождала его в театры и на концерты.



Юнити / Getty images

Биографы отмечают, что Юнити называли Гитлера "Дядюшка Вульф", а он ее – "Мое Солнышко". Без малейших угрызений совести Юнити жила в квартире, которую отобрали у еврейской семьи и одобряла оккупацию Австрии. Она даже написала письмо Черчилю, в котором попыталась оправдать действия своего любовника, и врала, что австрийцы очень хотят стать частью Германии.

В то время СМИ начинают называть Юнити "невестой Гитлера". Хотя фюрер не скрывал, что параллельно встречается с Евой Браун, он давал понять, что именно британка Юнити – его фаворитка.

Она (Юнити – Love 24) была очень умной женщиной и имела собственную голову, а не такой тип, как Ева Браун, которая ничем не интересовалась,

– говорил фюрер.

Узнав об этом, Ева пыталась покончить с собой, однако ее удалось спасти.

А уже вскоре пулю себе в голову пустит и Юнити. Она долгое время уговаривала Гитлера не начинать "большую войну". То, что Великобритания объявила войну Германии после ее нападения на Польшу, стало для Юнити, которая находилась в Мюнхене, большим ударом. "Невеста Гитлера" дважды выстрелила себе в голову. За жизнь Юнити боролись лучшие врачи Германии. Гитлер оплатил все счета.

Юнити удалось спасти. В то же время после выздоровления она изменилась: стала тенью прежней себя и уже не могла удовлетворять эмоциональные и сексуальные прихоти Гитлера. В конце концов, он за счет ее родителей отправил Юнити в Великобританию. В конце концов, она пережила и фюрера, и свою соперницу Еву Браун и умерла в мае 1948 года от инфекционного менингита. Пуля, которую так и не смогли достать, способствовала развитию заболевания.