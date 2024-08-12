Аристократка Юніті зустріла Гітлера, коли їй було лише 20 років. Тоді красуня ще не підозрювала, що роман з чудовиськом зруйнує її життя.

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Вона прагнула шокувати батьків, а шокувала весь світ

Юніті народилася у сім'ї британського аристократа Девіда Фріман-Мітфорда і його дружини Сідні. Двоюрідним дядьком майбутньої нареченої Гітлера, за іронією долі, був Вінстон Черчилль.

Рідні зауважували, що з дитинства Юніті прагнула шокувати. Без найменших докорів сумління вона крала дрібнички з Букінгемського палацу, а, коли ставало нудно на балах, одягала на шию, наче кольє, свою улюблену змію.

Вперше Гітлера Юніті побачила у 1933 році. Юна британська аристократка разом з сестрою Діаною відвідала нацистський з'їзд у Нюрнберзі. Тоді й спалахнула хвороблива одержимість Юніті.

Коли хтось сидить поруч з ним, це все одно, що сидиш біля сонця. Він просто видає промені,

– написала вона про Гітлера.

Юніті дуже хотіла зустрітися з фюрером, однак її не пропустили до нього. Знайомство відбулося аж у 1935 році: у ресторані готелю Osteria Bavaria, який дуже любив Гітлер. Саме він першим зауважив красуню британку й запросив її за свій столик. Так почалася їхня божевільна історія.

Юніті просила не розпочинати "велику війну"

Попри невдоволення найближчих посіпак Гітлера, Юніті швидко увійшла в коло його оточення та навіть була присутня на важливих зустрічах. Зокрема, фюрер запросив коханку на з'їзд до Нюрнберга. Також вона супроводжувала його у театри та на концерти.



Юніті / Getty images

Біографи зауважують, що Юніті називала Гітлера "Дядечко Вульф", а він її – "Моє Сонечко". Без найменших докорів сумління Юніті мешкала у квартирі, яку відібрали у єврейської родини та схвалювала окупацію Австрії. Вона навіть написала листа Черчиллю, у якому спробувала виправдати дії свого коханця, й брехала, що австрійці дуже хочуть стати частиною Німеччини.

У той час ЗМІ починають називати Юніті "нареченою Гітлера". Хоча фюрер не приховував, що паралельно зустрічається з Євою Браун, він давав зрозуміти, що саме британка Юніті – його фаворитка.

Вона (Юніті – Love 24) була дуже розумною жінкою і мала власну голову, а не такий тип, як Єва Браун, яка нічим не цікавилася,

– казав фюрер.

Дізнавшись про це, Єва намагалася накласти на себе руки, однак її вдалося врятувати.

А вже невдовзі кулю собі в голову пустить й Юніті. Вона тривалий час вмовляла Гітлера не розпочинати "велику війну". Те, що Велика Британія оголосила війну Німеччині після її нападу на Польщу, стало для Юніті, яка перебувала у Мюнхені, великим ударом. "Наречена Гітлера" двічі вистрілила собі у голову. За життя Юніті боролися найкращі лікарі Німеччини. Гітлер оплатив всі рахунки.

Юніті вдалося врятувати. Водночас після одужання вона змінилася: стала тінню колишньої себе й вже не могла задовольняти емоційні та сексуальні забаганки Гітлера. Зрештою, він коштом її батьків відправив Юніті до Великої Британії. Зрештою, вона пережила і фюрера, і свою суперницю Єву Браун й померла у травні 1948 року від інфекційного менінгіту. Куля, яку так і не змогли дістати, сприяла розвитку захворювання.