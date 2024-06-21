Для Реброва це – другий шлюб. Окрім того, тривалий час шанувальники обговорювали його начебто роман зі зрадницею Ані Лорак. На той час вона мешкала в Україні. Love 24 розповідає, що відомо про особисте життя Реброва.

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Перший шлюб завершився трагедією

Першою дружиною Реброва була жінка на ім'я Людмила. Одного разу вона розповіла, що у них з Ребровим фактично не було так званого "цукеркового періоду". Пара майже відразу почала жити разом. Шлюб тривав близько 15 років. У подружжя народився син Дмитро. Ребров рідко ділився деталями особистого життя. Відомо, що Людмила переїхала з ним до Лондона, а згодом подружжя разом повернулося в Україну.

Цікаво, що ще у дитинстві Людмила, яка займалася гімнастикою, вирішила, що нізащо не стане дружиною футболіста. Однак доля розпорядилася інакше.



Людмила Реброва / Фото з мережі

Іноді ЗМІ писали про проблеми у шлюбі. Однак подружжя залишалося разом до 2013 року. Тоді Людмила потрапила у ДТП. За однією з версій, вона врізалася у "Жигулі". Загинула 19-річна вагітна дівчина. Людмила переїхала до Лондона. Її шлюб з Ребровим розпався.

Чутки про роман з Лорак

Тривалий час українці обговорювали можливий роман Реброва з одіозною Ані Лорак. Це начебто відбувалося під час його шлюбу з Людмилою. Ходили чутки, що вони познайомилися у Лондоні. Спершу це була дружба, а згодом начебто спалахнули почуття. Подейкують: зрадниця Лорак настільки закохалася, що була готова покинути все. Однак, за чутками, Ребров не був готовий розлучитися з Людмилою.



Реброву приписували роман з Лорак / Фото з соцмережі зрадниці

Доленосне знайомство на березі Дніпра

З другою дружиною – Анною – Ребров познайомився у дуже романтичній атмосфері. Доленосна зустріч відбулася на березі Дніпра під час відпочинку. Згодом Анна розповіла, що це нагадувало табір для дорослих. Вочевидь, між майбутніми закоханими відразу виникла "хімія". Сергій запросив Анну покататися на квадроциклах. Адреналін від цих митей Анна запам'ятала назавжди.

Я не одразу дізналася, що він – легенда українського футболу. Мені здається, що ми не просто так познайомилися. Десь за місяць чи за два до нашої зустрічі я їхала в автобусі з університету й надіслала Всесвіту запит, що я так хочу кохати і бути коханою,

– зізналася Анна.



Подружжя виховує двох синів / Фото з інстаграму Анни Ребрової

Певний час пара приховувала свої стосунки. Однак згодом таки стало відомо: закохані одружилися. Наразі подружжя виховує двох синів. Анна розвиває свій ютуб-канал.