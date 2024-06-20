Як футболіст Ярмоленко досягнув неабияких висот. Окрім того, йому вдалося збудувати щасливе сімейне життя з жінкою своєї мрії. Одна доленосна зустріч на дискотеці змінила все й подарувала море щастя. Love 24 розповідає, що відомо про цю історію.

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Як Ярмоленко зустрів своє кохання

Ще зовсім юні Андрій та Інна зустрілися на дискотеці у київському Гідропарку. Чарівна брюнетка, яка відпочивала у колі подруг, відразу привернула увагу футболіста. Зрештою, Андрій запросив прекрасну незнайомку на танець. Залишається тільки гадати, чи здогадувався він цієї миті: перед ним – майбутня дружина й кохання життя.

Інна зізнавалася, що Андрій їй теж відразу сподобався. Вона оцінила те, як скромно та красиво він запросив на танець. Наприкінці вечора Андрій попросив в Інни номер телефону та майже відразу поїхав з Києва у Черкаси до батьків. Це трішки відтермінувало другу зустріч. Однак Андрій та Інна часто зідзвонювалися, щоб поговорити про все на світі.

На той час Андрій лише перебирався до Києва й робив перші кроки у кар'єрі. Інна навчалася на спеціаліста з міжнародних відносин та паралельно працювала.

Андрій сказав мені, що трохи захоплюється футболом, але я не думала, що трохи – це все його життя,

– розповідала Інна.

Заборона відвідувати матчі й доленосний гол

Цікаво, що у перший час Андрій не пускав Інну на свої матчі. Однак все змінилося під час зустрічі збірних України та Італії (U-19). Андрій дозволив Інні прийти його підтримати й, щойно кохана, яка трішки спізнилася, вийшла з таксі, забив гол. З того часу Інна вільно з'являється на трибуні.



Присутність коханої окриляє футболіста / Фото з інстаграму Інни Ярмоленко

Освідчився Андрій напередодні четвертої річниці знайомства. На той час закохані вже декілька років жили разом. Інна відповіла доленосне "так". Весілля відбулося у 2011 році. Вінчалися молодята у Михайлівському соборі в Києві, й цю церемонію Інна вважає набагато важливішою, аніж штамп у паспорті.



Одружилися закохані у 2011 році / Фото з інстаграму Інни Ярмоленко

"Прожити все життя, обіймаючи"

Ось вже 13 років Ярмоленки щасливі разом у шлюбі. Подружжя виховує трьох синів. Інна зізнається, що іноді буває складно через постійні розлуки, однак загалом їхня сімейна історія – дуже цікава та щаслива. Вітаючи коханого з річницею весілля, Інна зауважила, що хоче "прожити все життя, обіймаючи його".



Подружжя виховує трьох синів / Фото з інстаграму Інни Ярмоленко

Єдиним недоліком у характері чоловіка Інна називає надмірну запальність.

Коли у футболі все добре, у сім'ї теж добре, коли погано – це переноситься й на сімейне життя,

– зауважила вона.

Інна зауважує, що не дає порад чоловікові у футболі. Вона вважає, що не настільки розуміється у цьому виді спорту, аби обговорювати його на рівних. Водночас завжди готова мудро вислухати.