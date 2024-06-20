Как футболист Ярмоленко достиг больших высот. Кроме того, ему удалось построить счастливую семейную жизнь с женщиной своей мечты. Одна судьбоносная встреча на дискотеке изменила все и подарила море счастья. Love 24 рассказывает, что известно об этой истории.

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Как Ярмоленко встретил свою любовь

Еще совсем юные Андрей и Инна встретились на дискотеке в киевском Гидропарке. Очаровательная брюнетка, которая отдыхала в кругу подруг, сразу привлекла внимание футболиста. В конце концов, Андрей пригласил прекрасную незнакомку на танец. Остается только гадать, догадывался ли он в этот момент: перед ним – будущая жена и любовь жизни.

Инна признавалась, что Андрей ей тоже сразу понравился. Она оценила то, как скромно и красиво он пригласил на танец. В конце вечера Андрей попросил у Инны номер телефона и почти сразу уехал из Киева в Черкассы к родителям. Это немного отсрочило вторую встречу. Однако Андрей и Инна часто созванивались, чтобы поговорить обо всем на свете.

В то время Андрей только перебирался в Киев и делал первые шаги в карьере. Инна училась на специалиста по международным отношениям и параллельно работала.

Андрей сказал мне, что немного увлекается футболом, но я не думала, что немного – это вся его жизнь,

– рассказывала Инна.

Запрет посещать матчи и судьбоносный гол

Интересно, что в первое время Андрей не пускал Инну на свои матчи. Однако все изменилось во время встречи сборных Украины и Италии (U-19). Андрей позволил Инне прийти его поддержать и, только любимая, которая немного опоздала, вышла из такси, забил гол С тех пор Инна свободно появляется на трибуне.



Присутствие любимой окрыляет футболиста / Фото из инстаграма Инны Ярмоленко

Андрей сделал предложение накануне четвертой годовщины знакомства. К тому времени влюбленные уже несколько лет жили вместе. Инна ответила судьбоносное "да". Свадьба состоялась в 2011 году. Венчались молодожены в Михайловском соборе в Киеве, и эту церемонию Инна считает гораздо более важной, чем штамп в паспорте.



Поженились влюбленные в 2011 году / Фото из инстаграма Инны Ярмоленко

"Прожить всю жизнь, обнимая"

Вот уже 13 лет Ярмоленко счастливы вместе в браке. Супруги воспитывают троих сыновей. Инна признается, что иногда бывает сложно из-за постоянных разлук, однако в целом их семейная история – очень интересная и счастливая. Поздравляя любимого с годовщиной свадьбы, Инна заметила, что хочет "прожить всю жизнь, обнимая его".



Супруги воспитывают троих сыновей / Фото из инстаграма Инны Ярмоленко

Единственным недостатком в характере мужа Инна называет чрезмерную вспыльчивость.

Когда в футболе все хорошо, в семье тоже хорошо, когда плохо – это переносится и на семейную жизнь,

– заметила она.

Инна замечает, что не дает советов мужу в футболе. Она считает, что не настолько разбирается в этом виде спорта, чтобы обсуждать его на равных. В то же время всегда готова мудро выслушать.